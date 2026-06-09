建國250週年信仰特展 美國精神源自聖經

為迎接美國建國250週年，華盛頓特區聖經博物館推出「聖經與美國250」系列活動，將全面探討聖經對美國創立時期與政治思想的深遠影響。館方將展示從未公開的歷史文物與畫作，並呈現華盛頓總統在革命期間的信仰心路歷程，帶領民眾重新審視聖經文化與美國歷史。

聖經與美國250

《基督郵報》報導，華盛頓特區的聖經博物館正展出名為「聖經與美國250」(The Bible & America 250) 的系列活動，以紀念美國獨立宣言簽署兩百五十週年。這項計畫包含一系列由知名學者主講的專題講座，將深入探討聖經對美國建國思想與政治精神的深遠影響。

館方也將同步開放兩場全新展覽，首度公開展示多件珍貴館藏，呈現聖經如何在革命時期激勵不同立場的人士。此外，世界舞台劇院將演出由著名演員詹姆斯·丹頓主演的劇場作品，演繹美國總統華盛頓在戰爭期間的信仰心路歷程，以人性化的角度帶領大眾重新審視美國歷史。

美國歷史信仰根基

《基督日報》報導，「聖經與美國 250」旨在探討聖經教義如何深刻影響美國的建國歷程、政治思想及社會發展，包括政治思想與公共論述的基石、形塑開國元勳的領導與信念，以及演說與文學修辭的靈感來源等歷史文獻中，聖經被視為具有重要的美國文化權威。

此外，聖經的主題深植於清教徒的想像中，這對美國早期的文化根源與社會結構產生了長遠的影響。如今，聖經不僅是宗教經典，更是支撐美國獨立、建構早期政權以及影響公共生活與領導者精神的核心力量。

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