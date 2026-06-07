烏俄戰爭和談宣告失敗 英法德討論下一步

英國、法國與德國將與烏克蘭討論如何因應試圖與俄羅斯和談失敗的下一步！烏克蘭總統澤倫斯基近日雖向俄羅斯總統普丁表達願意面對面討論俄烏停火，但因為條件談不攏遭到普丁拒絕。烏克蘭便以140架無人機攻擊聖彼得堡，但俄軍也用無人機反擊。即使美國因與伊朗戰爭不再管烏俄，雙方仍持續陷入僵局。

英法堅持援助烏克蘭

根據《衛報》報導，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏與德國總理莫茲7日將在倫敦與澤倫斯基討論該如何因應普丁再次拒絕和談的狀況。在美國因中東戰爭無暇處理俄烏議題後，基本上就是英、法等國組成的「志願聯盟」協助烏克蘭對抗俄羅斯。

澤倫斯基雖對普丁發起和談邀請，但對此普丁卻表示，沒有看到可以談判的地方，因此悍然拒絕邀請；美國總統川普雖表示如果雙方能面對面會談當然最好，但他顯然心力都還放在與伊朗的中東戰事中。由於邀請沒有成果，烏克蘭近日也對列寧格勒區發動無人機轟炸，但俄羅斯也對聶伯城發射無人機與轟炸。

強化烏國空防

《團結24》提到，在美國取消對烏克蘭的「直接援助」後，北約國家透過「烏克蘭優先需求清單（PURL）」的機制，由烏克蘭開出最迫切的武器裝備清單，再由北約盟國與夥伴國出資，向美國採購庫存武器後直接運交烏克蘭。除了英、法、德以外，波蘭、保加利亞與挪威等國都加入此機制，並協助烏克蘭強化空防，因應俄羅斯無人機。

但援助也是雙向的，烏克蘭因戰爭而發展的無人機製造技術可以與西方國家分享，例如同樣與俄羅斯接壤的波羅的海三國，烏克蘭也與德國聯合研發長距離無人機，並與挪威簽訂雙邊協議強化無人機相關合作。PURL讓烏克蘭不只單方面依賴西方國家的援助，同時也可以反向回饋軍援的國家。

條件難妥協

《烏克蘭新聲音》指出，俄羅斯的停戰條件仍是烏軍需要撤出目前戰況最膠著的頓巴斯、札波羅熱、克爾松區，還有之前佔領的俄羅斯部分領土，烏克蘭必須要割讓領土、放棄加入北約，但烏克蘭不願放棄領土，因此雙方都沒有顯著的推進戰線，都在比誰能撐到最後先妥協。

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