AI燒錢再升級！Alphabet募資800億美元 波克夏砸100億力挺

Google母公司Alphabet周一宣布，將透過股權融資籌集最多800億美元，其中包括與波克夏公司達成的一項交易，以支應未來人工智慧（AI）投資需求。這對長期以來都是華爾街最大庫藏股買家之一的Alphabet而言是重大轉向。

根據Alphabet周一聲明，此次發行包括三大部分：規模400億美元的按市價發行計畫，將從第3季起開始不定期出售股票；一項300億美元的股票和強制可轉換優先股承銷發行；以及波克夏（Berkshire Hathaway）透過私募配售投資100億美元。

與波克夏達成的交易條件為：以每股351.81美元認購50億美元的A類普通股，並以每股348.2美元認購50億美元的C類股本。這筆交易完成後，波克夏對Alphabet的持股數將增加約49%至8,640萬股，約占Alphabet流通股1.3%。波克夏持有的Alphabet股票價值則將提高至約320億美元，占波克夏股票投資組合的一成左右，與波克夏長年持有的可口可樂等核心投資並列前五大持股。

知情人士透露，波克夏參與交易的決定是在24小時內敲定，這也是執行長亞伯（Greg Abel）自今年初接替巴菲特（Warren Buffett）以來做出的最重大押注之一。對波克夏而言，這也是歷來參與規模最大的股票發行案之一。

Alphabet的大規模募資也標誌美國大型科技集團的一個轉折點。這些公司前幾年主要依靠債務及核心業務產生的豐沛現金流，來支應AI投資，如今選擇直接向股東募資，顯示AI基礎設施所需資金規模持續擴大。

Alphabet今年的資本支出上看1,900億美元，預期明（2027）年還將大幅增加。該公司過去一年營運現金流雖有1,740億美元，但聲明中指出，「AI正在為Alphabet帶來一個擴張性的契機」，此次增資將有助於「把握未來的重大成長機會」。

市場對此反應偏向保守。Alphabet宣布增資後，盤後股價下跌2%。

Alphabet強制可轉換優先股與承銷普通股預計於紐約時間周二收盤後定價。