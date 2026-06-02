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台積電ADR勁揚逾4% 聯電、中華電信ADR也大漲
台股ADR周一（1日） 大多上漲，台積電ADR收盤大漲逾4%，報每股435.63 美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,733.32元，較台北交易股票溢價率16.06%。
聯電、中華電信ADR都勁揚超過3%，但日月光小跌。
道瓊工業指數1日收盤上漲46.42點，漲幅0.09%，收51,078.88點；標普500指數上漲19.90點，漲幅0.26%，收7,599.96點；那斯達克指數上漲114.19點，漲幅0.42%，收27,086.81點。
費城半導體指數勁揚136.27點，漲幅1.06%，收12,965.65點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 598.73 -0.47 601.00 -0.38
中華電 CHT 141.74 +3.22 140.50 0.88
台積電 TSM 2,733.32 +4.11 2,355.00 16.06
聯電 UMC 143.62 +3.20 146.00 -1.63
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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