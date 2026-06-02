台積電ADR勁揚逾4% 聯電、中華電信ADR也大漲

Google母公司Alphabet周一宣布，將透過股權融資籌集最多800億美元，其中包括與波克夏公司達成的一項交易，以支應未來人工智慧（AI）投資需求。這對長期以來都是華爾街最大庫藏股買家之一的Alphabet而言是重大轉向。

2026-06-02 07:51