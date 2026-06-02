美股收盤／四大指數再創高、標普500連八紅 輝達大漲逾6%帶旺AI股

美股四大指數周一（1日）持續創新高，標普500指數連續第八個交易日上漲，創2025年5月以來最長連漲，輝達（NVIDIA）在發表新產品後股價大漲，AI熱潮推動漲勢，投資人也密切關注美伊和平談判的進展， 市場看好伊朗戰爭有望通過外交途徑解決。

道瓊工業指數1日收盤上漲46.42點，漲幅0.09%，收51,078.88點；標普500指數上漲19.90點，漲幅0.26%，收7,599.96點；那斯達克指數上漲114.19點，漲幅0.42%，收27,086.81點。

費城半導體指數勁揚136.27點，漲幅1.06%，收12,965.65點。

輝達股價大漲6.3%，該公司宣布將推出一款新晶片切入PC市場，能將AI功能直接整合到個人電腦中，著眼於動搖英特爾技術在該領域的主導地位。輝達執行長黃仁勳表示，這款晶片是與微軟歷時三年合作開發的成果。微軟股價上漲2.3%。

半導體股反應不一。高通股價暴跌8.8%，英特爾股價下跌4.7%。但美光股價首次突破1000美元大關，上漲6.6%。

Cadence Design Systems股價上漲10.5%，此前推出一款基於輝達技術的晶片設計AI代理。

此前因AI衝擊疑慮而遭大幅拋售的軟體股反彈。黃仁勳淡化軟體業可能被更先進AI工具顛覆的擔憂。ServiceNow和IBM分別上漲9.2%和7.6%。軟體服務指數上漲 4.3%。

在標普500指數的11個主要類股中，僅科技類股和能源類股上漲，而公用事業類股跌幅最大。

金融市場持續隨各種地緣政治新聞波動。黎巴嫩近幾日不斷升級的交火一度威脅到華盛頓和德黑蘭之間就延長停火協議進行的間接談判。在周一，伊朗表示將暫停與美國的談判，以抗議以色列在黎巴嫩發動的軍事行動。但川普表示，與伊朗的談判仍在繼續。

Glenmede策略師Jason Pride和Michael Reynolds表示，「對美伊協議的預期仍然充滿變數。最近的軍事打擊和雙方相互矛盾的聲明表明，關鍵細節仍未解決」。

分析師認為，荷莫茲海峽局勢仍然脆弱，能源價格的走向將繼續大幅影響通膨和利率前景。

經濟數據方面，美國製造業活動5月以四年來最快速度擴張。美國供應管理協會的製造業指數顯示，生產商的原物料成本繼續大幅上漲，該指標依然接近2022年以來的最高水準。