人生答案在聖經 英歌手遠離社群尋到神

英國知名歌手Raye選擇遠離社交媒體干擾，轉而從聖經軟體中尋求生命指引，並透過基督信仰得著心理健康。她在訪談中強調，聖經教導提供了不隨波逐流的恆久真理，成為她在面對演藝圈壓力和黑暗時刻中的救贖盼望。

Raye是一位來自英國南倫敦的流行歌手與詞曲作家，也是一位獲得葛萊美獎肯定的音樂藝術家，近期因公開分享如何透過信仰應對社群媒體壓力而受到關注，而信仰也成為她維持心理平衡與生命穩定的關鍵力量。

讀聖經遠離社交媒體

《基督教廣播網》報導，英國流行歌手Raye在一次訪談中分享，為避免網路環境對心理健康造成負面影響，她透過基督信仰與聖經尋找生命解答，而非依賴社交媒體。她指出，遠離Instagram等社群平台明顯改善了她的心理健康，並且能避開網路評論帶來的焦慮與自我比較。

事實上，信仰是Raye走出低潮的精神支柱，每當她感到恐懼、不安或負能量時，其手臂上的刺青刻有詩篇91篇，並成為她尋求保護慰藉的祈禱文。她曾透露，信仰將她從黑暗深淵中拉了出來，若沒有重新找回信仰，便可能無法生存下去。

回歸真理的選擇

《基督郵報》報導，在經歷多年的辛勤工作後，Raye決定優先考慮生活平衡，並減少暴露在公眾審視與持續產出的壓力之下。在社群離線中，她使用聖經軟體是一種回歸真理的選擇，因為聖經提供的真理是恆久不變，不像網路趨勢容易隨風搖擺。

如今，信仰讓她明白自身價值並非建立在網路認可或外在表現，而是建立在被上帝所愛與創造的真理之上，除了從社群媒體的噪音中抽離，也在信仰中找到平靜、清晰與穩定的陪伴。

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