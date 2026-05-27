美妝大亨放下億萬身家 獻身回應天主呼召

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】美妝大亨轉變為天主教神父！在追求名利與奢華生活多年後，美國平價彩妝品牌共同創辦人Scott-Vincent Borba發現，世俗物質成功無法填補內心的空虛，而為了回應天主在他兒時的呼召，他決定捐出財產並選擇在52歲時接受聖職成為神父，並獲得前所未有的喜樂與平靜。

成功事業生命虛空

《Relevant Magazine》報導，美國平價彩妝品牌e.l.f.共同創辦人史考特·博巴 (Scott-Vincent Borba) 於23日正式被按立為天主教神父。事實上，博巴在孩童時期就曾感受到天主的呼召，如今即使事業有成並擁有名利與奢華生活，他最終仍決定將財產捐贈給慈善機構，並投入全職服事研讀神學。

他曾提及，小時候在參加彌撒時，看到神父的長袍像閃閃發光的亮粉一樣，使他心中萌生了成為神父的念頭，但在隨後的幾十年裡一直將這個想法擱置一旁。到了40多歲時，博巴在事業生活中漸漸失去喜樂而感到空虛，這也促使他重新審視生命。

在一次祈禱中，博巴請求天主幫助他成為「天主所創造的他」，而在一次非常神祕的靈性體驗之後，他深切感受到愛與慈悲湧入生命中，因此決定在三年前正式接受呼召，放棄所有財產進入神學院。

全職服事平靜喜樂

《Aleteia》報導，博巴曾是好萊塢名流、模特兒與成功的企業家，儘管e.l.f. Cosmetics在商業上取得巨大成功，他的心靈卻感到非常空虛。博巴曾描述當時的自己精神貧乏且生活墮落，就像是在為了世俗的財富出賣靈魂，甚至陷入了自我偶像崇拜的循環中。

然而，博巴並未否定他過去從事的美容行業，但他意識到外在的美無法填補內心的飢渴，並發現真正的喜樂來自於將生命奉獻給天主，而非追求物質上的奢華。如今，他生活極其簡樸，並在服事上帝中找到了前所未有的平靜與喜樂。

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