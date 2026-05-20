孕期多攝取蔬菜 可解決胎兒挑食問題

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】孕期飲食影響胎兒食物偏好！英國心理學研究發現，胎兒會透過羊水接觸到母親所攝取的蔬菜氣味，而其在出生後對特定蔬菜的排斥感會明顯降低，並對相關氣味的接受度較高。專家認為，早期的味覺記憶有助於孩童建立更健康的長期飲食習慣，並有助解決兒童挑食問題。

胎兒吸收蔬菜味道

《ScienceAlert》報導，杜倫大學與阿斯頓大學研究團隊發現，懷孕期間對蔬菜的偏好程度會影響腹中的胎兒，當胎兒透過羊水接觸到特定蔬菜的味道後，其嗅覺記憶能持續到三歲，並對特定蔬菜表現出較低的排斥感。因此，孕期的飲食選擇或許能減輕日後教導孩子攝取健康食物的難度。

事實上，遺傳與環境等複雜因素同樣會塑造胎兒飲食習慣，但懷孕期間的蔬菜攝取量將有效降低幼兒後期的厭惡反應。杜倫大學心理學家雷斯蘭德表示，在懷孕晚期接觸特定味道，能讓孩子留下長期的氣味記憶，進而影響他們出生多年後的飲食偏好。

味覺記憶解決挑食

《自由今日大馬》報導，胎兒在子宮內會吞嚥含有食物氣味的羊水，因此孕婦的飲食習慣能讓胎兒提前接觸並熟悉特定蔬菜味道。例如：若母親在懷孕期間經常攝取胡蘿蔔或羽衣甘藍，孩子出生後對這些蔬菜的氣味會展現出更正向的反應。

這項研究為解決兒童挑食問題提供科學化的新思路，不僅引導孩子建立健康的飲食基礎，更是降低未來患病的風險，而人類的味覺記憶可能比先前想像的還要更早形成。

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