亞洲人愛養貓咪 情感寄託振興寵物經濟

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

亞洲越來越多人喜歡養寵物貓！貓咪文化在東亞與東南亞日益增長的影響力，不僅反映出社會結構與生活型態的轉變，也成為形塑身份認同與商業發展的重要象徵。東亞地區許多人選擇飼養貓咪數量逐漸超越犬類；東南亞地區則有以貓為名的古晉市，展現深厚的歷史淵源與文化特色。

東亞寵物貓熱潮

《CNN》報導，隨著都市化進程加速，東亞地區貓咪受歡迎程度逐漸超越犬類，特別是在台灣、中國大陸與日本等地面臨人口與社會轉型，年輕一代承受著高壓長工時與社交孤獨感，使得不需要外出散步的貓，成為更合適的心理慰藉。

報導指出，這種「寵物貓熱潮」與低生育率及單身人口增加密切相關，許多人將貓視為家庭成員以填補情感空缺。這股趨勢不僅改變了社會面貌，也催生了龐大的寵物經濟，展現當代東亞年輕人在艱難環境中尋求心靈安頓的選擇。

馬來西亞古晉市

《BBC》報導，位於馬來西亞砂拉越的城市古晉，因其獨特的「貓城」文化而聞名於世，該城市名稱在馬來語中與「貓」發音相同，而當地居民已將貓咪視為身分認同的核心。如今，城市景觀中隨處可見貓咪雕像、街頭藝術以及貓咪博物館，展現了多元族群對貓的敬意與喜愛。

除了歷史因素外，當地伊斯蘭教傳統、華人招財信仰，以及冷戰時期的「空投貓行動」都加深了居民與貓的情感連結，並持續將這份熱愛轉化為當代城市文化與旅遊魅力。

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