川習會要談什麼？ 貿易摩擦、伊朗與台灣

中東戰爭、台灣問題與雙邊貿易摩擦，將會是14日川習會的主要核心議題！美國總統川普預計14至15日訪問中國，屆時將與中國國家主席習近平舉行會談。智庫分析，貿易會是主要議題，還有台灣問題、核武控制、AI、伊朗與俄羅斯，且此次峰會主要目的是維護穩定，但AI與科技等懸而未解的議題並不會觸碰。

美國將反對台獨？

根據《紐約時報》報導，川普將前往北京與習近平碰面，預計雙方會討論貿易、台灣與伊朗議題。比起兩人上次在南韓碰面，川普如今深陷伊朗戰爭，不只讓全球出現能源危機，美國大量軍火也移往中東；習近平則面臨中國成長停滯，高能源價格也會衝擊中國的出口導向經濟，美中應該會討論雙邊投資的議題。

《紐時》提到，中國與美國在「3T」議題有不小的紛爭：關稅、科技與台灣，在貿易上中國會希望延續去年的貿易休兵，還有放寬先進半導體對中進口，並降低對台灣的支持（不支持台獨變成反對台獨）；美國則會希望中國說服伊朗重啟荷姆茲海峽，還有討論如何在AI競爭上管控風險，川普還說會討論到香港民主的議題（黎智英）。

要求美國別對台軍售

智庫《CSIS》指出，中國希望延長美伊停火協議、放寬半導體進口的技術限制、降低關稅。此外，4月舉行的鄭習會可讓習近平對川普施壓，台灣主要政黨的領導人願意與中國合作，美國則要約束台灣，停止與台獨主義者合作。習近平可能會再次暗示，甚至明確表示美國不應向台灣出售武器。

《外交關係委員會》分析，中國有可能宣布或重申購買美國大宗商品的承諾，特別是大豆、波音飛機與其他農產品。美國可能希望成立貿易委員會來決定雙方要購買彼此哪些商品，以逐步管理雙邊的貿易關係。《紐時》提到，雖然峰會應該不會達成很大的突破，但對於雙方來說都是拖延時間，爭取降低對彼此在關鍵技術的依賴。

美中管控國際衝突

另外，美中也可能討論核子議題，由於美俄之間僅存的限制核武條約《新削減戰略武器條約》已經到期，以往的軍控和限制時代已經終結，而新的核武框架尚未建立，類似的競賽也在AI領域上演。

最後則是中國對於北韓、俄羅斯與伊朗的支持，美國雖然盼中國施壓這些國家克制，但效果仍相當有限。北韓仍積極測試核武，北京持續提供軍民兩用零組件、工具機和微電子產品給俄羅斯，並大量購買俄羅斯石化燃料，而中國與伊朗關係密切，照理說應可施壓伊朗開啟荷姆茲海峽，但中國卻缺少對伊朗施壓的意願。

【更多精采內容，詳見 】