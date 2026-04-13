教宗展開非洲訪問 籲國際重視人權發展

教宗良十四世將前往非洲訪問！為期十天的海外行程，不僅是其任內首場重大的海外巡訪，更反映出非洲作為全球天主教成長最快核心的戰略地位。對此，這趟行程將橫跨阿爾及利亞、喀麥隆、安哥拉及赤道幾內亞等國家，旨在提升國際社會對非洲發展與人權議題的關注。

2026-04-13 11:50