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教宗展開非洲訪問 籲國際重視人權發展

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
為期十天的海外行程，不僅是教宗良十四世任內首場重大的海外巡訪，更反映出非洲作為全球天主教成長最快核心的戰略地位。（中央社）
為期十天的海外行程，不僅是教宗良十四世任內首場重大的海外巡訪，更反映出非洲作為全球天主教成長最快核心的戰略地位。（中央社）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

教宗良十四世將前往非洲訪問！為期十天的海外行程，不僅是其任內首場重大的海外巡訪，更反映出非洲作為全球天主教成長最快核心的戰略地位。對此，這趟行程將橫跨阿爾及利亞、喀麥隆、安哥拉及赤道幾內亞等國家，旨在提升國際社會對非洲發展與人權議題的關注。

十天非洲海外巡訪

路透社》報導，教宗良十四世將展開為期十天的非洲四國訪問，期間將造訪阿爾及利亞、喀麥隆、安哥拉及赤道幾內亞等國家，並預計發表二十多場演說，呼籲國際社會對非洲困境與需求的關注。另外，教宗也將展開伊斯蘭教與天主教對話，並前往聖奧古斯丁遺址。

目前，非洲擁有全球超過五分之一的天主教信眾，此次出訪被視為教宗任內極重要且複雜的外交與信仰任務。除了宗教對話交流，教宗也會針對自然資源開發、政治腐敗及人權自由等多元議題發聲。

非洲天主教增長最快

英國廣播公司》指出，這次出訪是良十四世就任以來第二次重大的海外訪問，反映出非洲作為全球天主教增長最快的重要區域，而此行的核心目標在於推動跨宗教對話與促進地區和平，特別是在飽受衝突與人權爭議困擾的地區。

據報導，良十四世本身來自遵循聖奧古斯丁教義的修會，首站選擇其故鄉阿爾及利亞具有深遠的象徵意義。如今，透過這次大規模的訪問，教廷旨在強化與非洲兩億八千多萬信徒的聯繫，並展現對社會正義與人道關懷的重視。

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教廷 教宗 良十四世

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