將會晤高市早苗！馬克宏今天抵日 會談聚焦中東危機

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將抵達日本訪問，此行原本目的是強化核能和太空創新領域合作，但如今將聚焦中東戰爭相關議題。

法新社報導，法國總統府在行前表示，馬克宏將於明天與日本首相高市早苗舉行會談，「中東危機將成為討論的核心」，並說兩位領導人將討論「我們如何共同尋求解決之道」。

日本95%石油進口仰賴中東，自這場戰爭爆發以來不得不動用戰略儲備因應油價上漲衝擊。

七大工業國集團（G7）各國經濟與財政部長昨天表示，他們已準備採取「一切必要措施」以確保能源市場穩定，並應對戰爭帶來的經濟後果。法國與日本皆是G7成員。

根據日本外務省官員說法，明天的會談將是馬克宏與高市早苗「首次全面會談」。兩人曾於去年11月在20國集團（G20）峰會場邊會晤。

這名官員說，這次會談也預計「持續溝通」以期「伊朗局勢降溫」。

法國總統府表示，兩國也預計討論安全和太空領域合作關係，並有意簽署日本核能發展藍圖相關文件。

馬克宏和妻子碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）預定4月2日與日皇德仁和皇后雅子共進午餐。