情緒也會反映在走路中！日研究曝兩者有密切關聯 有機會預防犯罪行為

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】情緒也會反映在走路中！日本人類行為研究指出，肢體動作與情緒表達之間存在著密切聯繫，觀察者能僅憑手腳擺動的幅度來判斷一個人的心理狀態。這類研究不僅揭示人類如何透過非言語途徑建立情緒理解，未來更可能應用於人工智慧監控或心理健康監測設備。

走路姿態有情緒

《衛報》報導，國際電氣通信基礎技術研究所針對人們走路姿勢進行分析，並透過觀察肢體擺動來判斷個人的情緒狀態。結果發現，大幅度的手腳擺動通常與憤怒或攻擊性相關，而較小、較拘謹的動作則暗示著恐懼或悲傷。

在這項研究中，受試者在走路過程中反覆回憶引發憤怒、快樂、恐懼或悲傷的過往人生，其穿著緊身衣物並使用反光筆做標記。對此，科學家利用感應標記捕捉步行者的動態，證實即使不看臉部表情，也能精準辨識出特定情感。

該研究第一作者若林美奈表示，走路是人類最熟悉且練習最充分的全身動作之一，因此，情緒狀態的變化可能會自然反映在人們的行走方式中。

犯罪行為可預防

《每日郵報》報導，這項研究有助於辨識步行姿態與攻擊意圖之間的關聯性。首席研究員薩切爾指出，如果觀察員能辨識出激烈行走的情緒，將有機會預防即將發生的犯罪行為。

事實上，步態相比言語或面部表情更難以偽裝，是揭示內心世界的重要線索。未來，這類發現有助於提升社會互動的敏銳度，並可應用於人工智慧監控或心理健康監測等科技領域。

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