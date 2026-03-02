美以趁伊朗積弱下手 恐變成長期戰爭

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

針對美國與以色列發動轟炸行動，將伊朗最高領袖哈米尼與革命衛隊多位高階將領擊斃，外媒分析，美以兩國認為伊朗正處於極度脆弱期，盼此時徹底削弱期推動核武的能力。但國際媒體同樣擔心，哈米尼死後中東陷入權力真空，此次行動後續恐變成難以收拾的長期戰爭。

伊朗民眾反應兩極

根據《英國廣播公司》報導，美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」，造成最高領袖哈米尼身亡，兩國判斷伊朗正因為國內經濟危機及內部抗爭，處於相當脆弱的狀況，加上美國與伊朗的核談判遲遲沒有進度，因此希望藉此徹底削弱其核武計畫與政權影響力。

英國的《伊朗國際電視台》顯示，伊朗許多民眾對於哈米尼的死感到興奮，首都德黑蘭有大量民眾聚集在街上，甚至跳上屋頂狂歡。但《NBC》提到，也有很多民眾對此感到哀傷，這顯示伊朗內部對於哈米尼政權的感覺相當兩極，也不容易判斷未來是否會有反西方情緒出現。

中東恐全面戰爭？

《紐約時報》指出，伊朗長期以來誤判了川普政府的底線，過去透過代理人威脅鄰國的策略已宣告破產。此次打擊是伊朗領導層採取拖延戰術、無視國際核協議警告的直接後果。美國重量級智庫《CSIS》分析，美國面對委內瑞拉等國家，明確轉向以「更換政權」為目標，但目前伊朗革命衛隊陸續轟炸卡達、阿聯等地，使中東陷入全面地區戰爭的風險。

《CSIS》指出，雖然伊朗政府尚未完全垮台，接下來也可能會再任命最高領袖繼任人選，但伊朗內部勢力多元，在局勢穩定前可能會先進入權力交接的混亂期，而從2023年哈瑪斯對以色列發射飛彈以來，伊朗的勢力就不斷消退，包括哈瑪斯、真主黨與敘利亞政府不是被嚴重削弱，就是遭到推翻，以色列、波灣國家與沙烏地將會在中東扮演更大的角色。

伊朗開始反擊

但《外交關係協會》指出，伊朗是神權統治，菁英階級相當複雜，因此伊朗政府雖被嚴重削弱，但很難短時間垮台。儘管首波打擊成功摧毀大量軍事設施，但伊朗已開始對巴林、卡達等地的美軍基地發動報復（如「誠實承諾 4 號」行動），衝突可能演變成難以收拾的長期戰爭。

