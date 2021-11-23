曾鎮壓光州民主運動 南韓前總統全斗煥90歲病逝
南韓前總統全斗煥22日在其位於首爾延禧洞的家中因病去世，享年90歲。
據澎湃新聞報導，全斗煥曾連任南韓第11屆和12屆總統。1996年，他因涉嫌「軍事叛亂罪」等遭起訴，一審時被判處死刑，後來減刑為無期徒刑。1997年12月，全斗煥得到候任總統金大中的特赦，並於1998年初獲釋。2013年7月，全斗煥又被抄家償還贓款。
據新華網資料，1980年5月18日至27日在韓國學生和市民進行要求民主自由的示威時，在美國默許下，全斗煥調軍隊到光州，向示威人群開火，據官方報導，整個光州事件造成207人死亡，122名重傷，730名輕傷。
全斗煥在2017年4月出版的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯曾親眼目睹軍機對民眾開槍的證言子虛烏有，並批評曹皮烏斯是「褻瀆神職的無恥騙子」。
全斗煥因涉嫌在2017年出版的回憶錄中對死者進行名譽損害，於2018年5月3日被提起不拘留訴訟。
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