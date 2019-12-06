影／白宮耶誕樹點燈 川普快閃致詞匆忙離去

第97屆國家耶誕樹點燈儀式5日晚在白宮橢圓形廣場(the Ellipse)舉行，川普總統攜手第一夫人梅蘭妮亞，任內第三次為耶誕樹點燈；正逢眾院民主黨發起彈劾猛攻，川普當晚神色輕鬆，看起來心情不錯，不過在點燈並簡短致詞後就匆匆離開，並未像往年一樣到舞台中央亮相。

川普夫婦在內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)的介紹下入場，與現場民眾齊聲倒數點燈，這棵由2500多盞電燈裝飾的30呎高藍葉雲杉(blue spruce)，瞬間變身由白色花形燈飾點綴的金色耶誕樹，點燃現場節日氣氛。

川普致詞時繼續自己往年的風格，講述基督的起源和歷史，指出是耶穌激勵了人們以充滿慷慨與恩典的心熱愛彼此。

他亦感謝軍人、執法人員等服務社區的個人，並送上耶誕祝福。

川普說，「耶誕節之際，我們牢記的永恆真理：每個人都是上帝心愛的孩子，作為一個感恩的國家，我們讚揚家庭的歡樂，自由的保佑，以及耶誕的奇蹟，我代表梅蘭妮亞和全家，祝大家耶誕快樂，上帝保佑你們。」

隨後則是假日季熟悉的表演，鄉村流行唱作人傑西戴科(Jessie James Decker)此次擔任主持，其他表演嘉賓包括「美國偶像」出身的田納西歌手狄克森(Colton Dixon)，以及來自華府本地的空軍搖滾樂隊「Max Impact」、來自亞利桑納州的男童合唱團等。

當晚寒風凜冽，戶外氣溫華氏40度左右，許多民眾在川普講完話之後提前離場。

國家耶誕樹點燈是美國最古老的假日傳統之一，前總統柯立芝(Calvin Coolidge)在1923年平安夜首次點亮，之後歷屆總統每年在耶誕節前夕，也會親自點亮國家耶誕樹。今年的耶誕樹是長在賓州的新樹，周圍還有56棵小聖誕樹，代表美國50州、五個海外領地及華盛頓特區。

點燈儀式由國家公園局及國家公園基金會舉行，電視頻道Ovation、REELZ將分別在美東時間12月9日晚9時和8時播放此次點燈儀式，未到現場的觀眾可在家收看。

這棵由2500多盞電燈裝飾的30呎高藍葉雲杉點燈後變成金黃耶誕樹。記者羅曉媛／攝影 分享 facebook