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臺大「大國博弈與文明衝突」課程，早鳥優惠延至10/31止

2019-10-21 15:49文／ 台灣大學進修推廣學院

圖／台灣大學進修推廣學院 提供
圖／台灣大學進修推廣學院 提供
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面對全球情勢的詭譎多變，世界大國的一舉一動牽引者全球經貿與科技之戰，面對大國的霸權之爭，小國也無法置身事外，而透析大國博弈行為，將成為在亂世中求生之解。

臺大進修推廣學院將於108年11月14日起每週四晚間開辦「大國博弈與文明衝突: 經貿金融、科技國安、法律管轄、體制領導」」研習班，邀請到常在國際法律事務所資深合夥律師劉致慶、永豐銀行資深副總經理陳松興、臺大歷史系吳展良教授、淡江大學金融系聶建中教授及臺大商學研究所名譽教授江炯聰共同講授。課程內容兼顧系統論理與實踐落實，同時輔以代表性案例加以印證，能透過本課程的引導，幫助學習者運用博奕與談判理論解說與預測歷史的終結、文明的衝突、修昔底德陷阱、新冷戰等，希能達到企業經營決策之最佳化。

臺大進修推廣學院開辦的「大國博弈與文明衝突: 經貿金融、科技國安、法律管轄、體制領導」研習班目前正招生中，開課對象為企業金融界、科技法律界及政府部門相關人士或對本議題有興趣者，皆歡迎報名參加。課程於108年10月31前完成報名繳費者更享有學費優惠。相關訊息請上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

「大國博弈與文明衝突: 經貿金融、科技國安、法律管轄、體制領導」

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