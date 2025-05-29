快訊

啦啦隊成員被影射富商小三 樂天球團聲明：尊重女孩私生活

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

離鹿野高台超近！ 到「台東熱氣球嘉年華」看哆啦A夢 鹿野人氣住宿一次看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／agoda
圖／agoda

【FunTime小編群】好山好水的台東，總是吸引著在城市過得太匆促的人前往，希望在難得假期中能夠得到最舒適的休憩。2025年台東熱氣球嘉年華將在7/5開跑且一直持續到8/21，總共有48天，這次更是與超人氣IP「哆啦A夢」進行合作！如果要去看台東熱氣球，鹿野高台的住宿就變得很熱門啦！這次要來和各位介紹打算去鹿野高台看熱氣球，你一定得知道的台東鹿野住宿！

台東鹿野住宿地圖

後山人家民宿A館

山脈間的落角處 特色在地食材早餐

後山人家民宿A館。 圖／agoda
後山人家民宿A館。 圖／agoda

由於坐落在台東海岸美人山和中央山脈之間，從台東後山人家民宿望出去便可以同時飽覽兩旁的山脈美景，在大廳用暖色系的地磚和傢俱鋪陳擺設，一塵不染的環境十分明亮放鬆。一早睡醒，豐富多樣的中式早餐，菜色皆是由老闆夫婦支持的在地小農所提供的食材料理而成，鮮味十足且相當美味！因為後山人家民宿離鹿野高台只有十分鐘的車程，因此每年台東熱氣球嘉年華總是吸引許多民眾入住呢！

後山人家民宿A館。 圖／agoda
後山人家民宿A館。 圖／agoda

後山人家民宿A館的客房主要有雙人與四人兩種，走進房間便能聞到淡淡的台灣檜木香，而天花板、地板、衣櫃及床架都是原木製成的，滿滿的大地色系讓人感到暖意十足。每個房間都還有個小陽台，窩在這靜靜的享受藍天和山林景色，到台東住宿真的可以那麼美好！

地址：台東縣鹿野鄉永安村2鄰永安路155號

車程：距鹿野高台10分鐘

訂房網評價：9.3/10 (Agoda)

薇妮民宿

位交通要道旁 便於進行各式活動

薇妮民宿。 圖／agoda
薇妮民宿。 圖／agoda

想去看台東熱氣球，或在鹿野體驗飛行傘的話，台東薇妮民宿的地利之便是鹿野高台附近不錯的住宿選擇。位於交通要道旁，附近有自行車觀光專用道、觀賞蝴蝶坊、鹿野高台飛行傘等觀光景點，離鹿鳴溫泉也只有5分鐘車程，條條都通！住宿期間有附早餐，吃飽再去好好探索鹿野吧！

薇妮民宿。 圖／agoda
薇妮民宿。 圖／agoda

進到房間馬上便能看見台東薇妮民宿的用心，每間房的牆壁底色都十分鮮豔，無論是黃色、紫色或者是蘋果綠色，壁上都有著細膩的繪畫點綴；簡單的浴室採用乾濕分離式，房間整體不大卻井然有序、溫馨，台東的住宿真的不會令人失望！

地址：台東縣鹿野鄉龍田村光榮路590號

車程：距鹿野高台10分鐘

訂房網評價：8.3/10 (Booking)

鹿野結米家

近鹿野火車站 人情味背包客棧

鹿野結米家。 圖／agoda
鹿野結米家。 圖／agoda

花東近年來因為許多背包客前往朝聖，多了很多優質的背包客棧，如果想尋找平價的台東住宿，台東鹿野結米家是隻身前往旅行一個很好的「家」！離鹿野火車站走路不到五分鐘的距離，位在巴拉雅拜部落；踏進台東鹿野結米家，公共區域布置得溫馨豐富，牆上貼著許多旅人的明信片，一旁則是充滿文青的書香味。早餐方面提供豐富在地食材蔬食料理和烤得香熱的歐式麵包，給你滿滿的元氣去探索鹿野，想去鹿野高台看台東熱氣球的話，也只需要車程十分鐘而已唷！

鹿野結米家。 圖／agoda
鹿野結米家。 圖／agoda

因為是個背包客棧，台東鹿野結米家提供背包床住宿，與三五好友一起來的話也有雙人房型，一樣的是無論如何都可以在一樓的沙發和來自各地的朋友分享聊天。盥洗的部分，結米家不使用一次性的備品，所以要自備牙刷哦！

地址：台東縣鹿野鄉和平路15巷1號

車程：距鹿野高台10分鐘

訂房網評價：9.3/10 (Agoda)

鹿鳴溫泉酒店

熱氣球行程 百分百放鬆度假

鹿鳴溫泉酒店。 圖／agoda
鹿鳴溫泉酒店。 圖／agoda

夾蓋在海岸山脈與中央山脈之間，有著依山傍水之勢的鹿野鹿鳴溫泉酒店，悠閒的氣氛濃厚成了台東首屈一指的住宿，搭配著各式各樣的活動和設施，從無邊界的溫泉泳池、麻將室、室外小鹿農場、租借單車服務等等，讓旅客從早玩到晚，不亦樂乎！來到這裡絕不能錯過到鹿野高台遊玩的機會，鹿鳴溫泉酒店有幾種專案，行程包含坐台東獨有的熱氣球體驗等等，都已經規畫得好好的！

鹿鳴溫泉酒店。 圖／agoda
鹿鳴溫泉酒店。 圖／agoda

講到鹿野鹿鳴溫泉酒店的特色之一，那就是每天客房內都有規劃100%紅葉碳酸溫泉浴池，景緻客房還能一邊看眼前的壯闊山巒景色一邊泡溫泉，超舒服的～此外住客在入住期間還能在休閒中心的免費自助飲料區，享用鹿鳴溫泉酒店24小時供應的在地特色飲品，好好舒緩一番。

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號

車程：距鹿野高台13分鐘

訂房網評價：7.6/10 (Agoda)

延伸閱讀>>【台東看熱氣球必住！】10分鐘就到鹿野高台

想知道更多超實用台東旅遊攻略，請看「台東必吃美食」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

熱氣球 溫泉 民宿 早餐

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

2025觀景溫泉套房新登場 三峽大板根療癒升級

小琉球民宿洗澡疑遭老闆偷拍 女遊客提告妨害性隱私

清境民宿爆槍擊 員工反映半年沒健保...遭老闆射穿胸椎

2025台北街頭藝術嘉年華5/23松菸登場！帶來10＋組國內外馬戲、高空鞦韆表演

相關新聞

離鹿野高台超近！ 到「台東熱氣球嘉年華」看哆啦A夢 鹿野人氣住宿一次看

【FunTime小編群】好山好水的台東，總是吸引著在城市過得太匆促的人前往，希望在難得假期中能夠得到最舒適的休憩。2025年台東熱氣球嘉年華將在7/5開跑且一直持續到8/21，總共有48天，這次更是與超人氣IP「哆啦A夢」進行合作！如果要去看台東熱氣球，鹿野高台的住宿就變得很熱門啦！這次要來和各位介紹打算去鹿野高台看熱氣球，你一定得知道的台東鹿野住宿！

CNN 認證全球最美步道之一！宜蘭見晴懷古步道　走進宮崎駿動畫世界的夢幻森林

這次的旅程小編來到了傳說中的「見晴懷古步道」，一條曾被CNN評選為全球最美的28條小徑之一，沒想到這樣世界級的美景，就在我們台灣的宜蘭太平山！一踏進步道，濃密的苔蘚、盤根錯節的鐵道遺跡、霧氣漂浮的森林瞬間包圍我，彷彿走進了宮崎駿動畫中的秘境。

台東波浪屋「粽浪台東．百味傳藝」5月30日登場 共度部落百味文化之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年端午，來一場不一樣的文化美食饗宴！台東波浪屋將於05/30（五）中午12:00起，在館內舉辦主題活動「粽浪台東．百味傳藝」，來自台東各地的原住民族特色粽，透過手繪插圖與解說

2025「冬山熱氣球嘉年華」夢幻啟程！升空體驗、光雕饗宴活動1次看

備受矚目的「2025冬山熱氣球嘉年華」即將夢幻登場！宜蘭冬山將再次以繽紛熱氣球點綴初夏天空，誠摯邀請親友一同體驗這場浪漫的空中之旅。活動將於2025年5月31日（六）、6月1日（日）、6月7日（六）、6月8日（日）在冬山河舊河道碼頭旁舉行。交通便捷，搭火車至「冬山站」即達，或搭公車至「冬山生態綠舟站」步行可抵。開車遊客請參考周邊停車資訊，切勿違停紅線，活動期間無接駁車。

走進台東阿凡達！鸞山森林博物館居然有「會走路的樹」？ 來趟沉浸式布農部落文化體驗

想深入了解台灣原住民文化，並沉浸在神秘的森林氛圍中嗎？位於台東的鸞山森林博物館，一個被譽為「會走路的樹」的奇特之地，正等待著探索。在這裡，不僅能親眼見證大自然的奧秘，更能與熱情的布農族人交流，體驗獨特的文化與生態。這不僅僅是一趟旅行，更是一場深刻的心靈洗滌與學習之旅。RG小編將帶你深入了解台東鸞山森林博物館的魅力，輕鬆規劃一趟難忘的布農部落文化體驗！

再也不會撲空！ 宜蘭頭城漢堡餐車轉「J260burger」夢幻美式餐廳 奶昔炸物超邪惡、手拍肉排漢堡控必嚐

漢堡控又可以追！ 宜蘭頭城漢堡餐車轉「J260burger」夢幻美式餐廳 手拍漢堡肉排、奶昔炸物超邪惡也要吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。