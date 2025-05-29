離鹿野高台超近！ 到「台東熱氣球嘉年華」看哆啦A夢 鹿野人氣住宿一次看

【FunTime小編群】好山好水的台東，總是吸引著在城市過得太匆促的人前往，希望在難得假期中能夠得到最舒適的休憩。2025年台東熱氣球嘉年華將在7/5開跑且一直持續到8/21，總共有48天，這次更是與超人氣IP「哆啦A夢」進行合作！如果要去看台東熱氣球，鹿野高台的住宿就變得很熱門啦！這次要來和各位介紹打算去鹿野高台看熱氣球，你一定得知道的台東鹿野住宿！

台東鹿野住宿地圖

後山人家民宿A館

山脈間的落角處 特色在地食材早餐

後山人家民宿A館。 圖／agoda

由於坐落在台東海岸美人山和中央山脈之間，從台東後山人家民宿望出去便可以同時飽覽兩旁的山脈美景，在大廳用暖色系的地磚和傢俱鋪陳擺設，一塵不染的環境十分明亮放鬆。一早睡醒，豐富多樣的中式早餐，菜色皆是由老闆夫婦支持的在地小農所提供的食材料理而成，鮮味十足且相當美味！因為後山人家民宿離鹿野高台只有十分鐘的車程，因此每年台東熱氣球嘉年華總是吸引許多民眾入住呢！

後山人家民宿A館。 圖／agoda

後山人家民宿A館的客房主要有雙人與四人兩種，走進房間便能聞到淡淡的台灣檜木香，而天花板、地板、衣櫃及床架都是原木製成的，滿滿的大地色系讓人感到暖意十足。每個房間都還有個小陽台，窩在這靜靜的享受藍天和山林景色，到台東住宿真的可以那麼美好！

地址：台東縣鹿野鄉永安村2鄰永安路155號

車程：距鹿野高台10分鐘

訂房網評價：9.3/10 (Agoda)

薇妮民宿

位交通要道旁 便於進行各式活動

薇妮民宿。 圖／agoda

想去看台東熱氣球，或在鹿野體驗飛行傘的話，台東薇妮民宿的地利之便是鹿野高台附近不錯的住宿選擇。位於交通要道旁，附近有自行車觀光專用道、觀賞蝴蝶坊、鹿野高台飛行傘等觀光景點，離鹿鳴溫泉也只有5分鐘車程，條條都通！住宿期間有附早餐，吃飽再去好好探索鹿野吧！

薇妮民宿。 圖／agoda

進到房間馬上便能看見台東薇妮民宿的用心，每間房的牆壁底色都十分鮮豔，無論是黃色、紫色或者是蘋果綠色，壁上都有著細膩的繪畫點綴；簡單的浴室採用乾濕分離式，房間整體不大卻井然有序、溫馨，台東的住宿真的不會令人失望！

地址：台東縣鹿野鄉龍田村光榮路590號

車程：距鹿野高台10分鐘

訂房網評價：8.3/10 (Booking)

鹿野結米家

近鹿野火車站 人情味背包客棧

鹿野結米家。 圖／agoda

花東近年來因為許多背包客前往朝聖，多了很多優質的背包客棧，如果想尋找平價的台東住宿，台東鹿野結米家是隻身前往旅行一個很好的「家」！離鹿野火車站走路不到五分鐘的距離，位在巴拉雅拜部落；踏進台東鹿野結米家，公共區域布置得溫馨豐富，牆上貼著許多旅人的明信片，一旁則是充滿文青的書香味。早餐方面提供豐富在地食材蔬食料理和烤得香熱的歐式麵包，給你滿滿的元氣去探索鹿野，想去鹿野高台看台東熱氣球的話，也只需要車程十分鐘而已唷！

鹿野結米家。 圖／agoda

因為是個背包客棧，台東鹿野結米家提供背包床住宿，與三五好友一起來的話也有雙人房型，一樣的是無論如何都可以在一樓的沙發和來自各地的朋友分享聊天。盥洗的部分，結米家不使用一次性的備品，所以要自備牙刷哦！

地址：台東縣鹿野鄉和平路15巷1號

車程：距鹿野高台10分鐘

訂房網評價：9.3/10 (Agoda)

鹿鳴溫泉酒店

熱氣球行程 百分百放鬆度假

鹿鳴溫泉酒店。 圖／agoda

夾蓋在海岸山脈與中央山脈之間，有著依山傍水之勢的鹿野鹿鳴溫泉酒店，悠閒的氣氛濃厚成了台東首屈一指的住宿，搭配著各式各樣的活動和設施，從無邊界的溫泉泳池、麻將室、室外小鹿農場、租借單車服務等等，讓旅客從早玩到晚，不亦樂乎！來到這裡絕不能錯過到鹿野高台遊玩的機會，鹿鳴溫泉酒店有幾種專案，行程包含坐台東獨有的熱氣球體驗等等，都已經規畫得好好的！

鹿鳴溫泉酒店。 圖／agoda

講到鹿野鹿鳴溫泉酒店的特色之一，那就是每天客房內都有規劃100%紅葉碳酸溫泉浴池，景緻客房還能一邊看眼前的壯闊山巒景色一邊泡溫泉，超舒服的～此外住客在入住期間還能在休閒中心的免費自助飲料區，享用鹿鳴溫泉酒店24小時供應的在地特色飲品，好好舒緩一番。

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號

車程：距鹿野高台13分鐘

訂房網評價：7.6/10 (Agoda)

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