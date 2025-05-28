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2025台東最美星空音樂會6月登場！8場次藝人精彩演出 邀您一起來追「星」

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▲2025「台東最美星空」音樂會6月閃耀登場。　圖：shutterstock／來源
▲2025「台東最美星空」音樂會6月閃耀登場。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/記者-謝旻蒨】提起台東，多數人想到的是遼闊的太平洋海岸線，以及層層山巒堆疊出的綿延稻田，這正是專屬於當地的自然地景。這裡沒有高樓林立，也少了喧囂商圈，從而造就出全台觀星條件最優的城市之一，當夜幕低垂時，正是台東最美星空閃亮登場之際。

▲最美星空音樂會活動即將於6月正式啟動。　圖：台東縣政府／提供
▲最美星空音樂會活動即將於6月正式啟動。　圖：台東縣政府／提供

擦亮全台唯一永續星空品牌 讓星空與音樂再續感動 帶旅客以不同角度欣賞台東夜空的閃耀魅力

「2025台東最美星空」將從6月開始閃耀登場！今年活動共規劃8場音樂會，同時邀請金曲歌后艾怡良及多位藝人登台演出，以陣陣優美的樂音，搭配絕美的台東夜晚，從不同角度品味台東的夜空魅力。

▲台東低光害、無高樓，造就出全台觀星條件最優的城市之一。　圖：台東縣政府／提供
▲台東低光害、無高樓，造就出全台觀星條件最優的城市之一。　圖：台東縣政府／提供

台灣著名夜間觀光品牌 榮獲多樣海內外永續獎項

「台東最美星空」自2018年首創至今，已成為全台首屈一指的夜間觀光品牌。活動以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，帶來6種「最」特別的體驗，榮獲2023年觀光亮點獎中的「十大活動體驗獎」與「最佳國際推薦獎」2項殊榮。憑藉台東特有的自然景觀、低光害環境為基礎，打造專屬的沉浸式星空體驗，結合在地文化與永續理念，不僅成功帶動地方旅遊，更成為全台推動「星經濟」的重要指標。

身為全台唯一的永續星空活動品牌，「台東最美星空」不斷自我進化，台東縣副縣長王志輝表示，「台東最美星空」在2021年通過 BSI 英國標準協會 ISO20121 永續性活動管理系統驗證，並在2022、2023年規劃多項自主性永續行動，獲得海內外多項專業大獎肯定。

2024年，則開始推動行動倡議，發布全台唯一永續賞聆指引；今年則將進行 ISO14067 碳足跡查證，成為領先縣內其他指標型活動的永續先驅。王志輝提到，縣府將透過動人音樂與絕美星空，邀請旅客造訪台東，用行動近距離感受台東最美星空，體驗前所未有的感動，並同時實踐永續、邁向淨零，讓「台東最美星空」永遠閃耀！

▲台東縣副縣長王志輝邀請旅客造訪台東，近距離感受台東最美星空。　圖：台東縣政府／提供
▲台東縣副縣長王志輝邀請旅客造訪台東，近距離感受台東最美星空。　圖：台東縣政府／提供

▲「2022台東就醬拍」自然景觀類佳作－艾裕株《誰來陪我看銀河》。　圖：台東縣政府／提供
▲「2022台東就醬拍」自然景觀類佳作－艾裕株《誰來陪我看銀河》。　圖：台東縣政府／提供

3大亮點再升級 週週不間斷創造無限精彩

台東縣政府交通及觀光發展處指出，2025年「台東最美星空」將從5月一路精彩到8月，週週不間斷，活動規模再升級、亮點更多元。

亮點1.

加碼推出8場大型星空音樂會，每週與大家相約在星空下聆聽感動，演出陣容包括光良、曾沛慈、艾怡良、椅子樂團、拍謝少年等人氣歌手輪番登台。演出地點遍布台東各鄉鎮，從金樽沙灘、八仙洞、三仙台到綠島等，同時還有5場音樂導覽場次，在音樂與星空中對台東留下難忘回憶。

亮點2.

台東縣政府將於7月起與交通部觀光署合作，推出「台灣觀光100亮點 feat.台東最美星空」特色遊程與在地店家專屬優惠，串聯在地商家擴大經濟效益。其中景點包含太麻里鄉千禧曙光紀念園區、大武鄉9420濱海休憩區、池上鄉大坡池、成功鎮三仙台遊憩區、鹿野鄉鹿野高台等5大知名景點，邀請民眾一同來體驗。

亮點3.

從5月起推出話題十足、經常秒殺的星空導覽活動，共60個梯次；並於6月開辦專為在地居民設計的導覽人員培訓課程，積極推動社區參與，持續帶領大家深度探索台東夜間魅力。

▲活動邀請金曲歌后艾怡良及多位藝人登台演出，地點遍布台東各鄉鎮地區。　圖：台東縣政府／提供
▲活動邀請金曲歌后艾怡良及多位藝人登台演出，地點遍布台東各鄉鎮地區。　圖：台東縣政府／提供

▲「台東最美星空」活動年年都吸引眾多民眾前往觀星、聆聽動人音樂。　圖：台東縣政府／提供
▲「台東最美星空」活動年年都吸引眾多民眾前往觀星、聆聽動人音樂。　圖：台東縣政府／提供

▲「台東最美星空」活動將邀請在地表演團體，從5～8月週週不間斷帶來精彩演出。　圖：台東縣政府／提供
▲「台東最美星空」活動將邀請在地表演團體，從5～8月週週不間斷帶來精彩演出。　圖：台東縣政府／提供

【最美星空音樂會演出資訊】

06/07　東河鄉／金樽陸連島沙灘：光良、曾沛慈、斯馬里奧、 B2S

06/14　卑南鄉／達魯瑪克文化廣場：小男孩樂團、ANGIE 安吉、Mafana 樂團、都市小島

06/28　關山鎮／關山環鎮自行車道紅石溪畔：南西肯恩、貝克小姐、關山工商布農歌謠隊、關山國中合唱團

07/26　大武鄉 ／9420濱海休憩區：艾怡良、王ADEN、Girls 女聲、大武國中原舞合唱團

08/02　長濱鄉／八仙洞遊憩區：高雄市管樂團、加走灣少年合唱團、鹿角樂團

08/16　海端鄉／霧鹿國小利稻分校：黃椅子樂團、柯智棠、思奈樂團、黑孩子樂團

08/23　成功鎮／三仙台遊憩區：陳華、甜約翰、得拉搖滾樂團、太陽下山

08/30　綠島鄉／人權紀念公園：拍謝少年、宋德鶴、請問芳名人聲樂團

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