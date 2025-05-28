台東波浪屋「粽浪台東．百味傳藝」5月30日登場 共度部落百味文化之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年端午，來一場不一樣的文化美食饗宴！台東波浪屋將於05/30（五）中午12:00起，在館內舉辦主題活動「粽浪台東．百味傳藝」，來自台東各地的原住民族特色粽，透過手繪插圖與解說，介紹各族群粽子的食材來源、製作方式與文化意涵，感受族群間對食物與土地的深厚連結，認識這些蘊藏情感與智慧的「部落粽文化」，邀請大家一同走進原住民族的飲食故事，以粽為媒，打開文化的味蕾感官之旅。

台東縣政府表示，雖然端午節與原住民族並無直接淵源，但在這個講究「傳統」與「美食」的節日中，更是深入認識原住民族飲食文化的絕佳契機。事實上，許多原住民族也有與粽子相似的傳統料理，像是排灣族的「阿粨」、阿美族的「阿里鳳鳳」，泰雅族、太魯閣族與賽德克族的「香蕉飯」，以及廣泛使用的竹筒飯等。這些料理皆反映出族群對土地的依存與感謝，也承載著家族的記憶與生活智慧，用葉子、竹筒包裹的，不只是食材，更是代代相傳的技藝與情感。

粽浪亮點搶先看！今年活動亮點豐富精彩，不容錯過，活動當日17:00舉行開幕，特別邀請在地原住民族代表現身分享自家族群粽子的意義與製作過程，並由「卑南青春歌隊」帶來傳統歌謠吟唱，展現節慶的生命力與文化連結，將豐收與祝福的意象透過歌聲傳遞給現場每一位觀眾，為活動揭開溫暖序章。

開幕式後，17:30起舉辦「粽浪百味體驗工坊」，邀請達魯瑪克部落品牌「粨發粨粽」親自授課，從選葉、備料到包粽，每個步驟都講究天然與傳承，搭配安心的環境與食材來源。19:45~20:25將加開場次，課程免費、線上報名即將開放，敬請鎖定「台東波浪屋」FB粉絲專頁。活動現場也將同步販售由「粨發粨粽」現做的限量阿粨，保留傳統手法與原始風味，即買即食，嚐一口屬於部落的真實滋味，感受來自土地的誠意與熱情。

此外，活動當日14:00登場的「粽浪童趣彩繪工坊」，由專業兒童繪畫室「函吉畫室」帶領，讓孩子們透過導覽與繪本故事《起飛吧！小螣蛇》了解端午由來與節慶意涵，並引導孩子結合原住民族百步蛇圖騰與自然素材如粽葉、水彩等，創作出專屬「小蛇咚咚圈」－一個會叮咚作響、寓意平安與祝福的節慶工藝，親子共學，歡迎免費報名參加。

當日現場參與集章活動，即可獲得「粽浪好禮」乙份。除此之外，還有豐富滿額贈禮活動，只要在波浪屋全館單日消費達門檻，即可兌換以下好禮：凡消費滿800元，贈「葯山艾草條（2入）」乙份、滿1,500元，贈「旗福餅」乙份、滿3,000元，贈「波浪屋主題毛巾」乙份，填寫意見回饋單，贈「波浪屋主題明信片」乙張，現場打卡＋加入 LINE＠ 與波浪屋 IG，贈「50元折抵券」乙張。

活動全程免費參加，部分課程採線上報名，名額有限，敬請提前卡位！今年活動更特別與「普悠瑪旅行社」及「阿吉旅行社」合作，只要報名其限定行程，即可免費參加「粽浪百味體驗工坊」，親手體驗阿粨製作的樂趣。完成體驗後，還能額外獲得一顆熱騰騰的阿粨，以及限量波浪屋精美禮品一份，更多行程詳情與報名方式，請洽詢兩大旅行社。

更多活動資訊及報名詳情，可關注「台東波浪屋」Facebook粉絲專頁，一場融合文化展示、親子體驗、美食分享與傳統故事的活動，不僅讓大家認識部落粽的多元面貌，也讓端午節擁有更多元而深刻的意義。2025年端午，用味蕾和心靈感受土地與文化的連結，邀你一同到波浪屋粽浪一夏！

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