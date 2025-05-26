2025「冬山熱氣球嘉年華」夢幻啟程！升空體驗、光雕饗宴活動1次看

備受矚目的「2025冬山熱氣球嘉年華」即將夢幻登場！宜蘭冬山將再次以繽紛熱氣球點綴初夏天空，誠摯邀請親友一同體驗這場浪漫的空中之旅。活動將於2025年5月31日（六）、6月1日（日）、6月7日（六）、6月8日（日）在冬山河舊河道碼頭旁舉行。交通便捷，搭火車至「冬山站」即達，或搭公車至「冬山生態綠舟站」步行可抵。開車遊客請參考周邊停車資訊，切勿違停紅線，活動期間無接駁車。

圖／取自幸福冬山臉書粉絲團

圖／取自幸福冬山臉書粉絲團

嘉年華的焦點為「熱氣球繫留升空體驗」，每日清晨（05:30-07:30）及下午（16:30-18:30）開放，每人$500元，體驗約5-7分鐘。採現場購票，每人限購兩張，欲體驗者請提早排隊，清晨場05:00、下午場15:30開始售票。提醒您，升空與否視天氣及飛行員評估而定，主辦單位有權提前售票。身高未滿110公分、孕婦、酒醉或身體不適者恕無法搭乘。

圖／取自幸福冬山臉書粉絲團

每週六晚間（5/31、6/7）更有免費的「熱氣球光雕秀」（18:45-19:00），在音樂襯托下，欣賞熱氣球的璀璨光芒。遇雨可能延期，請看粉專公布。另有免費的「熱氣球地面體驗」（15:30-16:00），憑「幸福冬山」粉專按讚畫面領券，大小朋友皆可參與，名額有限，建議提早排隊。

圖／取自幸福冬山臉書粉絲團

除了熱氣球，冬山車站前廣場（14:00-18:30）有街頭幾藝人及樂團表演，鐵路橋下市集（11:00-18:00）匯集美食與文創好物，還可搭乘舊河道電動小船（08:30-12:00、13:00-17:00）遊河賞景。周邊景點如鄉政公園、武淵水火同源、冬山潤泰鐵道及三奇美徑彩繪稻田也值得一遊。值得一提的是，場地部分為草地，夏季炎熱請注意防曬補水。別忘了在特色地點拍照打卡，並追蹤「幸福冬山」粉專獲取最新資訊吧。

圖／取自幸福冬山臉書粉絲團

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