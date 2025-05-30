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每到花蓮必吃！「源寶屋日式咖哩麵包」酥脆蓬鬆又好吃 放冷也沒有油膩感

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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花蓮市美食「源寶屋咖哩麵包」店家沒有內用區，就是直接外帶買了就走～麵包外皮酥酥脆脆，一口咬下是卡滋卡滋的鬆軟口感，就算冷掉也不會有油膩感，咖哩的味道偏甜，是比較日式的口味～超級喜歡～每次到花蓮都會來買！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu供參考。

這間位於花蓮市區的「源寶屋咖哩麵包」在當地營業多年，他們沒有內用區，就是一個小窗口提供給客人外帶！

他們販售的品項很簡單，就是咖哩麵包和飲料！每次來都一定要買三個才過癮！他們的咖哩麵包，我從一個35元、三個100元，吃到一個40元，這次2025年再訪一個已經漲價到45元了。

提袋有店家的LOGO和資訊。

外包裝的紙袋也是有店家的LOGO，而且紙袋都不會有油漬滲出來。

麵包外皮酥酥脆脆，一口咬下是卡滋卡滋的鬆軟口感，就算冷掉也不會有油膩感，如果有將麵包冷藏或是冷凍，需要將麵包完全退冰，放入微波30秒、或是放入烤箱1-2分鐘，就會接近剛出爐的口感囉！

源寶屋的咖哩味道偏甜，是比較日式的口味～我超級喜歡～每次到花蓮旅遊都肯定會來買！買杯飲料配個咖哩麵包，就是超棒的下午茶點心！

整體來說，這間「源寶屋咖哩麵包」的麵包外皮酥酥脆脆，吃起來蓬鬆不膩口，內餡的咖哩口味偏甜，是我喜歡的日式咖哩滋味！而且這麵包就算冷調也不會有油膩感，讓人一吃成主顧！每次到花蓮旅遊時都要買三顆來吃才滿足啊～

源寶屋咖哩麵包

地址：花蓮市仁愛街77號

電話：03-833-6898

營業時間：週一至週日11:30-19:00(每週二公休，其餘公休日見店家粉絲團公告)

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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