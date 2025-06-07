花蓮鳳林美食！ 「韓老爹誠信麻花捲」誠信商店需自行投錢購買 涮嘴的麻花捲讓人忍不住一口接一口

花蓮鳳林美食「誠信麻花捲」，位於鳳林慢城內的誠信商店，販售麻花捲、茶葉蛋、兩相好、饅頭、水煎包及紅茶等小點心。麻花捲ㄘㄨㄚˋ嘴又好吃，讓人忍不住一口接一口，很後悔買的太少啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

韓老爹誠信麻花專門店，是人稱「韓老爹」的韓立典先生於民國65年開始經營，販售麻花捲、兩相好和山東饅頭，採用投幣買賣的箱子，拿多少食物就多少錢，完全採誠信原則。

除了麻花捲以外，還有販售紅茶、研磨咖啡、水煎包、饅頭、茶葉蛋、兩相好、碎麻花等品項。

【誠信麻花｜完整菜單MENU】

這是「誠信麻花」2025年的最新版菜單，供參考（實際販售品項與價格，供參考）

麻花有兩種口味～一款是芝麻麻花（無糖）和原味麻花（有糖）～一包價格30元！

全麥饅頭一顆20元～另有菜的水煎包和肉的水煎包～

兩相好～

一旁的鍋子內還有放煮好的茶葉蛋。

我們買了三個茶葉蛋和三包麻花捲，拿好以後需要自己將錢投入投幣口！

茶葉蛋一顆10元，茶葉蛋滷的非常入味，不過口味有點偏鹹～

來了鳳林好多次，這次是第一回買麻花捲，覺得麻花捲出乎意料的好吃，回苗栗以後很後悔買太少包！

【芝麻麻花捲】

芝麻麻花捲完全沒有甜味，可以吃到淡淡的芝麻味道，如果不愛甜食，可以選擇芝麻麻花捲。

【原味麻花捲】

必須要大力推薦原味的麻花捲，因為麻花捲上面還裹了一層薄薄的糖衣，吃起來非常脆口，而且不會太甜膩，讓人忍不住一口接一口，一下子就把整包麻花捲給吃光了！非常好吃！

整體來說，這間「韓老爹誠信麻花捲」販售的原味麻花捲非常好吃，裹了一層薄薄的糖衣非常ㄘㄨㄚˋ嘴，讓人忍不住一口接一口，一下子就把整包麻花捲給吃光光，下回再來鳳林，肯定會再多買個幾包，回家吃個過癮！ ！

現在只有有到鳳林，就會外帶麻花捲回家和家人們分享。

地址：花蓮縣鳳林鎮中和路61號

電話：03-876-2911

訂購專線：0975-111229

營業時間：週二至週日11:00-14:00,17:00-24:00(每週一公休)

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」