快訊

獨／住院一周…指數異常卻找不到病因 何妤玟嘆：很恐怖

花蓮鳳林美食！ 「韓老爹誠信麻花捲」誠信商店需自行投錢購買 涮嘴的麻花捲讓人忍不住一口接一口

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

花蓮鳳林美食「誠信麻花捲」，位於鳳林慢城內的誠信商店，販售麻花捲、茶葉蛋、兩相好、饅頭、水煎包及紅茶等小點心。麻花捲ㄘㄨㄚˋ嘴又好吃，讓人忍不住一口接一口，很後悔買的太少啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

韓老爹誠信麻花專門店，是人稱「韓老爹」的韓立典先生於民國65年開始經營，販售麻花捲、兩相好和山東饅頭，採用投幣買賣的箱子，拿多少食物就多少錢，完全採誠信原則。

除了麻花捲以外，還有販售紅茶、研磨咖啡、水煎包、饅頭、茶葉蛋、兩相好、碎麻花等品項。

【誠信麻花｜完整菜單MENU】

這是「誠信麻花」2025年的最新版菜單，供參考（實際販售品項與價格，供參考）

麻花有兩種口味～一款是芝麻麻花（無糖）和原味麻花（有糖）～一包價格30元！

全麥饅頭一顆20元～另有菜的水煎包和肉的水煎包～

兩相好～

一旁的鍋子內還有放煮好的茶葉蛋。

我們買了三個茶葉蛋和三包麻花捲，拿好以後需要自己將錢投入投幣口！

茶葉蛋一顆10元，茶葉蛋滷的非常入味，不過口味有點偏鹹～

來了鳳林好多次，這次是第一回買麻花捲，覺得麻花捲出乎意料的好吃，回苗栗以後很後悔買太少包！

【芝麻麻花捲】

芝麻麻花捲完全沒有甜味，可以吃到淡淡的芝麻味道，如果不愛甜食，可以選擇芝麻麻花捲。

【原味麻花捲】

必須要大力推薦原味的麻花捲，因為麻花捲上面還裹了一層薄薄的糖衣，吃起來非常脆口，而且不會太甜膩，讓人忍不住一口接一口，一下子就把整包麻花捲給吃光了！非常好吃！

整體來說，這間「韓老爹誠信麻花捲」販售的原味麻花捲非常好吃，裹了一層薄薄的糖衣非常ㄘㄨㄚˋ嘴，讓人忍不住一口接一口，一下子就把整包麻花捲給吃光光，下回再來鳳林，肯定會再多買個幾包，回家吃個過癮！ ！

現在只有有到鳳林，就會外帶麻花捲回家和家人們分享。

誠信麻花捲

地址：花蓮縣鳳林鎮中和路61號

電話：03-876-2911

訂購專線：0975-111229

營業時間：週二至週日11:00-14:00,17:00-24:00(每週一公休)

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

饅頭 花蓮美食 美食 外帶 咖啡

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

花蓮鳳林美食！ 「韓老爹誠信麻花捲」誠信商店需自行投錢購買 涮嘴的麻花捲讓人忍不住一口接一口

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 花蓮鳳林美食「誠信麻花捲」，位於鳳林慢城內的誠信商店，販售麻花捲、茶葉蛋、兩相好、饅頭、水煎包及紅茶等小點心。麻花捲ㄘㄨㄚˋ嘴又好吃，讓人忍不住一口接一口，很

藝術家畢生最完整的作品　山海間的藝術殿堂「江賢二藝術園區」

日出、月升太平洋，坐擁台東金樽海岸風光的「江賢二藝術園區」，帶給旅人無限想像與感動，更是藝術家江賢二展現畢生創作追尋，融合藝術、現代建築與山海之美的地景作品，除了深耕發掘在地藝術魅力，也積極與海內外藝術界交流，未來希望串連花東藝術資源，打造國際知名的藝術新聚落。

看誰躲得快！ 宜蘭室內互動式球類博物館　化身真人版彈珠台

褪去冬日沉重的外衣，不過大的陽光、剛剛好的溫度，春天是適合全家出遊的季節，帶著孩子去互動式球類博物館盡情放電，或是寓教於樂的觀光工廠手作DIY體驗，再到海景第一排景觀咖啡館休憩放空，讓蔚藍海岸洗滌心靈，讓此次親子出遊累積成最幸福的回憶。

每到花蓮必吃！「源寶屋日式咖哩麵包」酥脆蓬鬆又好吃 放冷也沒有油膩感

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 花蓮市美食「源寶屋咖哩麵包」店家沒有內用區，就是直接外帶買了就走～麵包外皮酥酥脆脆，一口咬下是卡滋卡滋的鬆軟口感，就算冷掉也不會有油膩感，咖哩的味道偏甜，是比

離鹿野高台超近！ 到「台東熱氣球嘉年華」看哆啦A夢 鹿野人氣住宿一次看

【FunTime小編群】好山好水的台東，總是吸引著在城市過得太匆促的人前往，希望在難得假期中能夠得到最舒適的休憩。2025年台東熱氣球嘉年華將在7/5開跑且一直持續到8/21，總共有48天，這次更是與超人氣IP「哆啦A夢」進行合作！如果要去看台東熱氣球，鹿野高台的住宿就變得很熱門啦！這次要來和各位介紹打算去鹿野高台看熱氣球，你一定得知道的台東鹿野住宿！

CNN 認證全球最美步道之一！宜蘭見晴懷古步道　走進宮崎駿動畫世界的夢幻森林

這次的旅程小編來到了傳說中的「見晴懷古步道」，一條曾被CNN評選為全球最美的28條小徑之一，沒想到這樣世界級的美景，就在我們台灣的宜蘭太平山！一踏進步道，濃密的苔蘚、盤根錯節的鐵道遺跡、霧氣漂浮的森林瞬間包圍我，彷彿走進了宮崎駿動畫中的秘境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。