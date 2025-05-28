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CNN 認證全球最美步道之一！宜蘭見晴懷古步道　走進宮崎駿動畫世界的夢幻森林

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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這次的旅程小編來到了傳說中的「見晴懷古步道」，一條曾被CNN評選為全球最美的28條小徑之一，沒想到這樣世界級的美景，就在我們台灣的宜蘭太平山！一踏進步道，濃密的苔蘚、盤根錯節的鐵道遺跡、霧氣漂浮的森林瞬間包圍我，彷彿走進了宮崎駿動畫中的秘境

見晴懷古步道

一秒穿越森林時光機，走進雲霧繚繞的夢幻步道

尤其是運氣好碰上雲海，那畫面真的夢幻到不敢出聲，深怕一說話，雲就被嚇跑了。小編站在原地整整幾分鐘，只想把眼前這片像棉花糖鋪滿的山谷牢牢記住。

圖/ReadyGo
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見晴懷古步道僅 900 公尺，美到捨不得走完

見晴懷古步道原本是日治時期運材用的鐵道，整段步道保留了許多歷史遺跡，像是木馬、輪軸與斷軌鐵道等，走在其中真的會有種穿越時空的感覺。全長雖然只有900公尺（目前因災損僅開放至850公尺），單程大約10~15分鐘，但沿途美景不斷，陽光從樹縫灑落在青苔上，根本捨不得走太快。

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更棒的是，這條步道幾乎都是平地，對於平常不太運動的人來說也毫無壓力，很適合情侶、親子或三五好友一起來散步放鬆。

見晴懷古步道交通建議＆貼心提醒

前往見晴懷古步道的交通也很方便，車子可以直接停在見晴懷古停車場，然後搭接駁車到入口處。不過要注意的是，步道內沒有廁所，如果需要如廁記得在停車場先解決。另外，由於屬於自然步道，沿途會有樹根或小木樁突起，建議穿防滑鞋、小心慢行。

圖/ReadyGo
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這次走完見晴懷古步道，我只能說：這絕對是一條值得你一生中至少走一次的步道。不論你是為了美景、攝影、健行還是想單純逃離都市喧囂，這裡都能給你一場身心靈的深呼吸。

宜蘭景點資訊｜見晴懷古步道

地址：267宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：0912 048 859

營業時間：每日開放（建議上午造訪，午後較易起霧）

門票：150元（含太平山森林遊樂區門票）

注意：步道內無廁所，需至見晴停車場使用

推薦理由：路面平緩、適合各年齡層、雲霧森林如夢似幻

建議裝備：輕裝、防滑鞋、防水外套、手機相機必帶！

延伸閱讀 >> 宜蘭景點｜2025龜山島登島玩法全攻略！本篇快收藏！讓人讚嘆大自然的巧奪天工

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