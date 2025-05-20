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再也不會撲空！ 宜蘭頭城漢堡餐車轉「J260burger」夢幻美式餐廳 奶昔炸物超邪惡、手拍肉排漢堡控必嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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漢堡控又可以追！ 說到宜蘭頭城，你可能會想到老街、海邊和火車站美食，現在這裡多了一個超有美式氣氛的新餐廳「J260burger」，寬敞舒適又充滿復古美式氛圍的空間，讓你一進門就有秒到美國街頭的錯覺，美食更是讓人忍不住一口接一口！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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位於頭城雷聖宮後方的 J260burger，於2024年中才從漢堡餐車起家，在經過半年的熱賣之後，正式在頭城落腳開設實體店面，全天供餐，不用等特定時段就能吃到熱騰騰的漢堡！餐廳空間可容納約50人，全新店面延續餐車時期的經典美味，裝潢風格為可愛美式復古風，搭配俏皮小擺飾，不只是吃飯，更是一場視覺饗宴。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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來到J260burger，必吃經典漢堡x濃郁奶昔，邪惡好味道一次到位！招牌「牛肉漢堡排」鬆軟多汁，雞腿排則鎖住滿滿肉汁，搭配新鮮生菜、番茄、培根與起司，組合出經典的美式風味。推薦選擇搭配炒洋蔥的「經典原味」，甜中帶鹹的口感令人驚艷。清爽的酪梨莎莎醬不會辣，怕辣的朋友也能安心享用。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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套餐可任選薯條或薯塊，加上50元飲品，CP值頗高。自製辣肉醬薯條和酸辣夠味的水牛城雞翅，都讓人忍不住吮指回味；餐後還有鬆軟像蛋糕般的美式軟餅乾當作甜點，邪惡又幸福！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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假日不怕撲空了，J260burger 採 全自助式服務，無提供訂位服務，營業時間為每日 11:30 至 20:00（最後點餐 19:30），還貼心提供一次性手套方便享用，店內設有洗手台與尿布台，貼心照顧親子族群，五歲以下無低消限制；而這裡是寵物友善空間，可推車、寵物包或牽繩，親子來訪、寵物友善都歡迎。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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【J260burger】

．時間：11:30-20:00 (全天供餐，最後點餐19:30)

．地址：宜蘭縣頭城鎮協天路846號（雷聖宮後方）

．電話：03-9770400

．停車建議：頭城忠僕收費停車場

．寵物友善：攜帶推車/包、可上椅、牽繩可落地

．每人低消180元（五歲以下免），客滿時限時90分鐘

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