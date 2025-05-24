走進台東阿凡達！鸞山森林博物館居然有「會走路的樹」？ 來趟沉浸式布農部落文化體驗

想深入了解台灣原住民文化，並沉浸在神秘的森林氛圍中嗎？位於台東的鸞山森林博物館，一個被譽為「會走路的樹」的奇特之地，正等待著探索。在這裡，不僅能親眼見證大自然的奧秘，更能與熱情的布農族人交流，體驗獨特的文化與生態。這不僅僅是一趟旅行，更是一場深刻的心靈洗滌與學習之旅。RG小編將帶你深入了解台東鸞山森林博物館的魅力，輕鬆規劃一趟難忘的布農部落文化體驗！

台東景點｜鸞山森林博物館

揭開「會走路的樹」的神秘面紗

行走的樹，可不是樹自己在那邊散步！其實是榕樹超強的生命力，透過氣根一直延伸，在森林裡形成超特別的廊道景觀，看起來就像樹木在慢慢移動一樣，是不是很神奇！鸞山森林博物館不只有這個超酷的自然奇觀，更是一個由布農族人超用心經營的文化和生態教育園區。園區為了保護這片珍貴的原始榕樹巨木群，成立了基金會，努力做環保、重建文化、促進交流。這裡沒有商業的吵雜感，只有布農族朋友對土地滿滿的愛，還有他們對傳統文化的堅持，保證讓你邊看美景，邊了解超Local的布農部落文化！

圖/ReadyGo

沉浸式布農部落文化體驗：從土地祭儀到手作美食

在儀式的煙霧中，時間彷彿緩慢下來

在鸞山森林博物館，可以體驗到最道地的布農部落文化！入山前的土地祭儀超特別，是表達對山神祖靈敬意的重要儀式，跟著族人的引導，RG小編也學會用謙卑的心跟大自然相處！接著，跟著走進「獵人步道」，體驗一下攀樹的原始樂趣，感受布農族朋友跟山林一起生活的智慧，超酷的！

圖/ReadyGo

味蕾也要一起體驗布農味！熱情的迎賓禮，香噴噴的炭烤肉串和特調小米酒，充滿了部落的人情味！午餐的布農族風味餐也很讚，簡單的調味就能吃到食材的原味，每一口都像吃到阿嬤的味道，超懷念！最有趣的是手作搗麻糬的體驗，從蒸糯米開始，大家一起輪流用力搗，最後吃到自己做的Q彈麻糬！這些特別的原住民文化體驗，幫助小編更了解布農族朋友的生活和價值觀！

圖/ReadyGo

探索森林博物館：瞭望台美景與生態智慧

看似緩步的足跡，是古老樹木以氣根繪製的森林印象

鸞山森林博物館不只是一片森林而已，更是一個充滿生態智慧的博物館！爬上瞭望台，可以看到超壯觀的花東縱谷美景，感受大自然的鬼斧神工，讚嘆不已！園區裡面到處都可以看到布農族朋友跟大自然和平相處的智慧，他們把森林當作生活的冰箱、倉庫和銀行，永續利用自然資源。還可以學到很多環境教育知識，體會到保護森林的重要性！

圖/ReadyGo

規劃前往台東鸞山森林博物館其實很簡單！可以自己開車導航到鸞山派出所廣場集合，大家再一起進去博物館。如果搭大眾運輸，可以先到台東市區，再轉計程車或是預約接駁服務（費用另計）。這趟深度布農部落文化體驗之旅，推薦給大家！

鸞山森林文化博物館

相關費用：國小以上（含國小）每人 600 元

集合地點：台東縣延平鄉鸞山村鸞山路21號

聯絡電話：0911-154-806

聯絡時間：08:00～21:00

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