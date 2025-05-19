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眺山望海「娜路彎大酒店」　感受東台灣悠閒度假氛圍

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：孔婕瑀，圖：娜路彎大酒店

『Naruwan』在原住民語言中，代表著『您好』與『歡迎』的意思，就像在夏威夷聽到的『啊囉哈』一樣，傳遞出當地人文的熱情、自在與歡樂，讓每位來訪的旅客感受到滿滿的溫暖與親切！

　

體現自然，享受慢呼吸

娜路彎大酒店巧妙融合了自然與文化，座落於風光明媚的台東市，擁有郁郁蔥蔥的森林綠意與湖畔美景，鄰近夜市與文創園區。這裡不僅保留豐富的自然景觀，還融入濃厚的文化氣息，讓旅客能夠充分體驗台東獨特的山海魅力與人文風情，沉浸在悠閒的慢活時光中。清晨，漫步於森林公園的林蔭大道，呼吸新鮮空氣，並近距離觀察悠閒的野鳥，感受大自然的寧靜與生機，迎接太平洋的晨曦；傍晚則可以走訪熱鬧的台東正氣路觀光夜市，品嚐各式特色小吃，隨後再前往充滿音樂與文創氛圍的鐵花村，陶醉於迷人的樂曲中。

　

感受文化，手作好生活

如果你對歷史與文化感興趣，位於台東的台糖文化園區，不僅是台灣東部重要的製糖工廠之一，還結合在地文創特色，經過改建成「台東糖廠文化創意產業園區」，成為藝術展覽與手工作坊的熱點。這裡集結了歷史、人文與藝術，成為非物質文化遺產與藝術景觀的中心。不僅能讓遊客了解台東的製糖歷史，還能親身體驗手工藝術，感受原住民文化的獨特魅力。園區內保留了許多老樹與綠地，營造出寧靜悠閒的氛圍。

　

館內設施& 休閒活動

娜路彎大酒店不僅提供舒適的住宿環境，還致力於為旅客打造多元而豐富的體驗。酒店內設有各式休閒設施，並定期舉辦各種休閒活動，每日舉辦的包括：Happy Hour歡樂下午茶、BINGO遊戲、小小神射手、室內4K高爾夫模擬實境、高爾夫球揮杆體驗、饗趣聽音樂、舒壓瑜伽、娜娜賽車；每週五、六則有童趣棉花糖、雙飲人生、樂夜樂High等活動登場。此外，還有預約制活動：星空導覽與台東糖廠夜間觀星聽故事。部分活動需額外付費或預約，請洽飯店服務人員。活動時間與內容會因季節或天氣變化而有所調整，以現場公告為準。

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。

　

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