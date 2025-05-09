宜蘭親子旅遊，一日、二日行程、景點、吃喝玩樂全收錄！

「旅行不該是打卡競賽，更不是家庭耐力測驗。」你也是曾被小孩擊敗過無數次的家長嗎？我們想到你內心深處的心聲了！讓我們用兩天一夜的時間，好好慢遊宜蘭，可以的話也很建議全程包車，沒有地圖吵架、沒有開車疲勞、不怕迷路，只剩下「啊～這才是放假(尤其是腦袋部份)」的感覺。

是不是常常想帶家中小孩們放風，心裡又默默上演許多失控場景的預告片？別擔心！今天就為你們送上宜蘭這帖溫柔又有趣的解藥！ 親子旅行不見得每次都跟打怪一樣累人，宜蘭這個貼心又處處親子友善的地方，讓你們可以手牽手，用最舒服的節奏，好好享受一家人的甜蜜時光。可以帶著孩子在涼爽的泉水邊玩耍，也可以在綠意盎然的公園裡，和他們追逐大笑。更酷的是，這裡還有好多充滿童心及互動情境十足的秘密基地， 一起來翻開這本充滿歡樂的宜蘭童話書吧！

(圖片來源：冬山鄉觀光旅遊網)

為何宜蘭會成了親子遊的最愛

宜蘭的魅力從來不靠喧囂取勝。這裡的節奏剛好適合放慢腳步，讓孩子可以自在奔跑、大人可以好好喘口氣。它不像都市那樣擁擠壓迫，也不需要像山林那樣辛苦跋涉才能看到美景。大自然與人文設計在這裡剛剛好融合——你可以在湖邊騎腳踏車、在冷泉泡腳、在夜市大啖美食，也能陪孩子看布袋戲、玩手作，甚至讓祖父母也能舒服同行。對親子家庭來說，這裡不是「親子友善」，這裡就是「親子理想生活的預演版」。

交通方便：從台北出發1小時內就能到，小孩一覺醒來就到目的地。 景點密集又多樣：從動物園、童玩館到冷泉、山林步道，全包了。 美食天花板級別：三星蔥抓餅、礁溪滷味、南方澳海鮮，讓嘴挑的大人小孩都會服氣。 氣候宜人＋設施親子友善：宜蘭的很多景點都有親子遊戲區、遮陽涼亭或步道，帶娃不會太崩潰。

（圖片來源：交通部觀光署）

宜蘭推薦必去親子景點

冷泉&水岸系景點：

• 蘇澳冷泉（蘇澳鎮）｜世界少有的碳酸氫鈣冷泉，適合泡腳或全身泡，清涼消暑、票價親民。

• 礁溪冷泉公園（礁溪鄉）｜全台唯一低溫碳酸冷泉，夏天泡起來像是仙女洗腳的地方。

• 冬山河親水公園（冬山鄉）｜划船、野餐、戲水都合適，是夏季親子活動天堂。

• 梅花湖（冬山鄉）｜環湖步道輕鬆走，還能租腳踏車騎，親子放電不費力。

(圖片來源：交通部觀光署、冬山鄉觀光旅遊網)

森林&山景系行程：

• 林美石磐步道（礁溪鄉）｜1.7公里親子友善步道，有溪流、有吊橋，涼爽好走不爆汗。

• 五峰旗瀑布（礁溪鄉）｜經典瀑布美景，步道平坦、適合祖孫三代悠閒散步。

• 羅東林業文化園區（羅東鎮）｜大片綠地加木頭小火車，小孩可以盡情跑跳放風。

全天候親子基地，雨天也不怕：

• 幾米公園（宜蘭市）｜裝置藝術充滿童趣，爸媽拍照、小孩放風兩相宜。

• 國立傳統藝術中心（五結鄉）｜手作課程、展演活動、古裝體驗，寓教於樂首選。

• 中興文化創意園區（五結鄉）｜工業風展覽空間搭配文創市集，文青爸媽最愛。

• 蘭陽博物館（頭城鎮）｜壯觀建築＋互動展覽，親子拍照、知識補給一次搞定。

• 橘之鄉蜜餞觀光工廠（宜蘭市）｜試吃蜜餞、DIY體驗，短暫停留也精彩。

(圖片來源：幾米官網)

(圖片來源：交通部觀光署，蘭陽博物館：拍攝者李慧敏、林國隆)

懷舊&老街放空組：

• 頭城老街（頭城鎮）｜漫步古街、吃吃懷舊點心，歷史感滿滿的微懷舊時光。

• 南方澳觀景台（蘇澳鎮）｜望海、吹風、放空，療癒系景點代表作。

（圖片來源：交通部觀光署）

美食戰力高點：

• 東門夜市（宜蘭市)-宜蘭夜市魂集結地，小孩吃到停不下，大人吃到不想走。

• 羅東夜市（羅東鎮-招牌三星蔥餅、羊肉湯、龍鳳腿，每攤都值得排隊。

• 南方澳海鮮街（蘇澳鎮）-直接吃在漁港邊，新鮮到魚都想跳回海裡。

• 正好鮮肉小籠包（礁溪鄉）-在地超人氣小吃，現蒸現吃、湯汁爆表。

• 北門綠豆沙牛奶（宜蘭市）-一杯下肚，暑氣全消，消暑界的王者代表。

（圖片來源：食尚玩家TVBS、羅東旅遊網）

二天一夜慢遊行程提案+路線規劃

我們給你安排了一套超貼心的宜蘭親子二天一夜慢旅行。走一條不重複的路，吃一些值得回憶的在地味，泡個連仙女都會想預約的冷泉，再來一場湖邊放空與港口吹風的療癒散策。別擔心行程太硬，這篇你可以邊喝咖啡邊看，然後直接複製貼上給老公或老婆說：「你看，週末照這個走就好。」

現在，滑下去看看這趟讓你從體力透支轉向心靈充電的宜蘭二日遊，是怎麼靠一台包車與一顆認真的心規劃出來的。準備好了？出發！

(圖片來源：PEXELS）

Day 1｜親子歡樂＋森林探險＋夜市小吃日：

景點集中在羅東與宜蘭市區，安排密度適中，讓孩子有得跑、大人有得吃。

第一站：羅東林業文化園區： 超大片綠地＋木造小火車，小孩跑跳放電、大人拍照很可以 第二站：國立傳統藝術中心：體驗古裝、DIY、超豐富的親子展演；午餐可於園區內傳藝美食街解決（提供兒童餐） 第三站：幾米公園：拍照好地點、放小孩散步放空的療癒小天地 第四站：羅東夜市或東門夜市：吃蔥餅、喝綠豆沙、玩簡單親子小遊戲，味覺與童趣一次收服

Day 1｜Day 2｜湖畔散策＋冷泉放鬆＋海景收心操：

重視自然風景與戶外放鬆，適合收心與與家人共度慢節奏時光。

第五站：梅花湖：騎親子腳踏車或慢步環湖，還能餵魚、吃冰、看風景 第六站：蘇澳冷泉：夏日宜蘭人氣打卡點，小孩泡水玩瘋，大人泡腳解壓 第七站：南方澳觀景台：海風、港景、發呆放空的最佳場地 可選加碼：清水地熱公園或橘之鄉觀光工廠：地熱煮蛋 or 蜜餞DIY，收心行程也能變成快樂的句點

路線規劃概念：

• 行程圍繞宜蘭市、羅東、蘇澳、冬山一帶設計，彼此車程不超過40分鐘

• 不走回頭路、不重複景點、不繞遠路

• 每段安排活動後都有休息站或餐飲點

• 親子族群體力與耐性考量下，避免太早起太晚歸

（蘇澳燈塔-圖片來源：交通部觀光署）

加碼延伸景點推薦

這些景點都在車程1小時內，讓你玩得更深、吃得更廣、拍得更美。就算多留半天也不嫌多，畢竟真正的放鬆，不該在時間上設鬧鐘。

宜蘭縣蘇澳鎮： 南方澳觀景台-東海岸壯麗漁港景觀、拍照首選 宜蘭餅發明館-製餅體驗＋免費試吃，還有伴手禮大集合

宜蘭縣礁溪鄉： 礁溪溫泉公園-冷泉後來點熱療養身，冷熱交替全身舒暢

宜蘭縣頭城鎮： 頭城老街＋搶孤文化館-歷史街區＋傳統文化一次打包

宜蘭縣五結鄉： 中興文化創意園區-倉庫改建文青基地，有市集與展覽

宜蘭縣員山鄉： 金車噶瑪蘭威士忌酒廠-導覽＋試飲，大人也能放鬆享受旅程

（南方澳：觀景台+鯖魚祭-圖片來源：交通部觀光署）

一天也好：全站式親子樂園/超強基地全包了： 綠舞莊園日式主題遊樂區 （適合半日or一日輕旅行）：

如果你覺得日本太遠、機票太貴、太麻煩，最近忙爆又厭世，連我們這麼用心幫你想好的宜欄二天一夜你都沒什麼興致參考，那你來來這個在宜蘭五結鄉的偽出國天堂——綠舞莊園日式主題遊樂區。綠舞莊園日式主題園區是一座真正「人文、生態、藝術、遊憩」四合一的療癒基地。園區坐擁三河匯流（蘭陽溪、宜蘭河、冬山河）出海口絕美地勢，360度田園環繞視野，遠方還能眺望雪山山脈與中央山脈，不管你是拍照派、放空派還是「我只是來喘氣」派，這裡都能收服你！

【誰適合來？】

• 有學齡前或國小小孩的家庭（動靜皆宜）

• 不想走太多路又想玩得多的人類（我們懂）

• 喜歡拍照但討厭排隊的人

• 長輩想放鬆、爸媽想放空、小孩想放電的全員家庭

（圖片來源：交通部觀光署、綠舞觀光飯店官網）

（圖片來源：交通部觀光署、綠舞觀光飯店官網）

綠舞莊園日式主題遊樂區不只是景點、也不只是觀光園區，它強大又多元到不行！完全是個家庭同樂的超多元、超多功能、活像所有願望一次滿足的健達出奇蛋的日系園區。以下這些亮點，絕對讓你願意從早玩到晚 ，一站式all in one！

• 日式庭園＆打卡美景： 仿造日式神社鳥居、石燈籠與傳統園藝設計，讓你覺得置身京都

• 浴衣租借體驗： 你可以全家換上浴衣，走在小橋流水間裝模作樣、假裝自己在拍日劇片頭，連長輩都會主動排隊換裝（所以啊！事實證明，浴衣比拍貼更能凝聚家庭情感）。

• 小動物區：小孩最愛的時光來了！這裡可以近距離與羊咩咩、孔雀、小兔子互動，爸媽在旁邊拍照順便偷喘氣。

• 室內DIY工坊： 從摺紙、彩繪到和風小物製作等手作樂趣，還能把成品帶回家，對耶想想還能當做孩子們的“署假作業”交差！ 滑草坡道＋兒童遊戲區：體力過剩小怪獸放電專區，不必高科技，只要一片草地和塑膠雪橇，他們就能滑到回家睡著。

• 餐飲+茶屋： 玩累了？來碗烏龍麵或一杯抹茶拿鐵，搭配和風點心

• 展演廳、美術館、文化活動： 除了遊樂還結合了文化藝文空間。不定期展演、美術展、日式傳統表演。

• 櫻花茶屋+御守亭： 這些超日式角落簡直就是打卡場景製造機，春天還能賞櫻、祈福求運(疑？)

• 水陸婚宴廣場： 雖然你可能不是來結婚的，但要是剛好看到有人在這裡辦婚禮，不要驚訝，這裡的湖光山色＋日式建築，就是那種讓人說「我也想在這裡結一次」(笑) 的場景等級。

• 探索樂園區域： 互動式的地景設施與遊具區，讓孩子在探索中動手又動腦，爸媽可以邊拍邊偷滑手機。

• 多樣植栽＋四季景色變化： 從櫻花到楓紅，四季皆美，每個轉角都藏著細緻景觀設計。

（圖片來源：綠舞觀光飯店官網 ）

旅遊注意事項與補充資訊（AKA：避免全家崩潰小提醒)：

氣候：宜蘭是潮濕界的王者之一，夏天也常邊曬太陽邊下雨，請自備輕便雨衣、雨傘、防曬乳、防蚊液與好脾氣。

時間：午後雷陣雨是宜蘭的日常儀式，早上能動就動、能吃就吃，不然你會在雨中看著未吃完的雞排流淚。

交通：千萬別什麼準備就開車衝了，要嘛提早出發，要嘛乖乖包車找熟門熟路的在地司機，繞遠路或是沒有時間概念滿簡直是地獄等級的懲罰。

（圖片來源：綠舞觀光飯店官網 ）

這趟旅行，該帶的不只行李，還有笑容，這趟宜蘭親子二日遊不是什麼明星同款網美拍照路線，也不是體能競賽跑景點馬拉松，而是一場真正為了「好好相處」而設計的放鬆之旅。我們懂每一段家庭旅程都是在體驗「一起在不完美中找到快樂」！



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