超Chill花蓮山海咖啡館　絕美海景第一排、靜謐森光水色，享受悠閒時光

【圖／文：行遍天下】

無敵太平洋的藍，宛如上帝灑下的調色盤，海天一色，晶瑩斑斕！登上花蓮市區的制高點，漫步於百年松蔭下，悠然欣賞花蓮港的壯麗美景。水漾山色的鯉魚潭隱藏著秘境咖啡，四、五月更迎來螢火蟲飛舞的生命律動！坐擁海景、湖景第一排，享受悠閒午後時光，Chill感滿滿！





浪。慢咖啡

花蓮人氣景觀咖啡店「浪。慢咖啡」位於壽豐鄉台11線海景第一排，距離市中心僅需15分鐘車程，憑藉無敵海景與悠閒氛圍，吸引無數新舊顧客造訪。老闆魏秀民為鹽寮海岸阿美族人，店前這片漸層湛藍的花蓮海域，正是他自小潛水、抓龍蝦的地方，純淨澄澈的美景令人驚艷！咖啡店佔地600多坪，僅設有室內14席、戶外50席，空間寬敞舒適、視野開闊，三層高低錯落的露天座位區，讓每個角落都能直面大海。特別打造的「浪慢站牌」、海景鞦韆等打卡熱點，無論人潮多寡，都可以悠然享受片刻寧靜。

北漂返鄉的老闆夫婦堅持的人生哲學，便是奢侈地擁抱太平洋，悠閒看海、發呆、耍廢！「浪」代表他們從小到大的生活棲地，而「慢咖啡」則希望來訪的每個人都能放慢步調，隨時來杯咖啡，Chill一下！店內主打輕食與飲品，提供美味的三明治、炸物、吐司，招牌美食「阿嬤剝皮辣椒水餃」更是出自老闆母親之手。清晨，阿公會起來除草，店內角落還能發現老闆娘親手彩繪的石頭，處處洋溢溫馨巧思。可愛的店狗「肉肉」也熱情歡迎大家攜帶寵物同行，加上笑容甜美的店員，讓整間店充滿自在愜意的氛圍！

浪。慢咖啡

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大橋24-2號

FB：浪。慢咖啡

時間：平日11:00-18:00、假日11:00-19:00

消費：芒芒蜜桃冰沙180元、香濃草莓歐蕾140元、酥脆雞蛋格格120元

注意事項：不提供訂位服務，入場需由現場人員安排座位，用餐3小時





松園別館

擁有80多年歷史的老建築「松園別館」，從昔日軍事辦公室華麗轉身為知名藝文休閒場域。經歷數月修繕，於2025年1月10日攜手咖啡、攝影、陶藝等品牌盛大重新開放。松園別館前身為「花蓮港陸軍兵事部」辦公室，是花蓮保留最完整的日治時期軍事建築，坐落於天然制高點，面向北濱海灘，視野極佳，能俯瞰美崙溪入海口、花蓮港及遼闊的太平洋海景，成為當地不可錯過的景觀勝地。園區內，位於生態池畔的「松味餐飲」獨家推出以松針入味的特色料理，並與花蓮網路人氣咖啡與肉桂捲專門店「散步咖啡」聯手打造松園專屬聯名配方豆，將太平洋的海風、百年松樹的清香，與花東的靜謐風情融為一體，為訪客帶來獨特的感官體驗。

松園別館

地址：花蓮縣花蓮市松園街65號

電話：03-835-4411

網址：pinegarden.com.tw

時間：09:00-18:00（最後入園時間17:30，每月第2個週二及除夕休，暑期7-8月及國定假日無休）

消費：全票60元、優待票50元。五葉松汁180元、五葉松針拿鐵220元、原味肉桂捲130元





黑屋cafe

壽豐鄉鯉魚潭是花蓮境內最大的內陸湖泊，以靜謐優美的湖光山色聞名。位於潭北碼頭、遊客中心與潭西水舞平台、民宿美食一條街之間的秘境咖啡「黑屋cafe」，就在鯉魚潭環湖步道旁，透過玻璃屋設計讓潭景的青山綠水一覽無遺，戶外庭園區更讓人沉浸於大自然的水漾森情，悠閒品味輕食與香醇咖啡。除了水岸咖啡，這裡還經營「黑屋camp」，提供別具風格的露營車與小木屋住宿。每年4、5月螢火蟲季節，旅客可近距離欣賞閃爍螢光，並觀察鳥類、昆蟲等豐富生態。無論是騎單車、健行環潭，或划船、體驗SUP立槳，皆能享受湖畔的樂趣與自然之美！

黑屋cafe

地址：花蓮縣壽豐鄉池南路一段27-1號

電話：0985-349-400

時間：10:00-16:00

FB：黑屋cafe

消費：帕尼尼熱壓三明治墨西哥辣味火腿起司蛋110元、焦糖鬆餅100元、拿鐵140元、抹茶拿鐵140元





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