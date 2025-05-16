高CP值漁船直送！ 宜蘭大溪漁港「益鮟鱇魚三吃」平價海鮮，獨家鮟鱇魚五吃新鮮上桌

益鮟鱇魚三吃原本位在大溪漁港一樓的10號攤，現在已經搬到新店面了，大家不要撲空。新店面位置多空間寬敞舒暢，一樣有獨家鮟鱇魚五吃，自家有漁船所以魚貨都是新鮮上桌的，平價海鮮直送CP值高，是非常好吃的宜蘭海產推薦。

益鮟鱇魚三吃 交通方式

益鮟鱇魚三吃的新店面距離大溪漁港也不算遠。

路線1：從大溪漁港對面，微笑海豚咖啡進入(有指示牌)

從微笑海豚咖啡巷子，直走20公尺。

再往上開 10公尺，有一個免費停車場。

從停車場走下來後，右轉穿過住宅區約50公尺，即可到達。

路線二：從濱海路五段，看到拱蘭宮拱門進入(有指示牌)

再往前約30公尺即可到達，路邊可停車。

益鮟鱇魚三吃 店面環境介紹

新店面有一層樓三個大圓桌，有了自己的專屬店面，益鮟鱇魚三吃能夠容納更多舊雨新知來嚐鮮，我超懷念他們家的鮟鱇魚五吃，現在有了新店面新裝潢，用餐環境更加舒適了。

會知道益鮟鱇魚三吃是因為只有他們家有鮟鱇魚，而且原本只有鮟鱇魚三吃，後來更獨家推出鮟鱇魚五吃，讓從沒吃過鮟鱇魚的我很有興趣。老闆說他們家自己有漁船，每天都會出去補新鮮漁獲，所以所有食材的新鮮度完全不需要擔心。價格部分也都是透明化的，除了一些魚類是時價外，其餘的都有標出價格。

因為這次來是衝著獨家的鮟鱇魚五吃來的，很想知道鮟鱇魚除了酥炸、三杯跟煮湯外，到底還有哪兩吃？！鮟鱇魚本來長的不太討喜，不過肉質卻很細緻，所以大家千萬不要被它的外表欺騙了。

益鮟鱇魚三吃 菜單

點完餐之後老闆就會開始料理，之前在漁港的時候就覺得他們家環境很乾淨，現在搬到新店面更不用說，料裡和用餐的地方完全分開。用餐的座位是在室內，而且老闆也維持以往的習慣，將料理區維持的非常乾淨。

益鮟鱇魚三吃 餐點介紹

海鮮炒麵

滿滿一大盤海鮮炒麵裡面有魚有蝦有青菜，調味部分也滿不錯的，如果很餓想先吃點東西墊墊肚子的話，海鮮炒麵是滿推薦的。

蒜蒸大蝦

超香的蒜蒸大蝦一大盤有9尾蝦子，店家使用的是天使紅蝦，在船上捕獲後就先急速冷凍，搭配蒜末和蔥花一整個很對味。

醬炒海瓜子

每次來海產攤必點的就是海瓜子了，他們家的海瓜子算滿飽滿的，吃起來很有滿足感，滿滿一大盤看起來就令人口水直流。

鮟鱇魚五吃

這次來益鮟鱇魚三吃就是為了他們家獨家的鮟鱇魚五吃，原本只有鮟鱇魚三吃，老闆又研發了另外的限量兩吃。想吃的人建議要先預約，因為既然說是限量了表示數量不多，不是每隻鮟鱇魚的肝跟肚都可以用，而且保證你在外面也很難吃到，

鮟鱇魚三吃(酥炸、三杯、煮湯)

來益鮟鱇魚三吃的人幾乎都會點上一套鮟鱇魚三吃，畢竟這是他們家的招牌，連之前在大溪漁港都只有他們家才有。

鮟鱇魚三吃的第一吃是酥炸

剛才有說鮟鱇魚雖然外表其貌不揚，但肉質很嫩又很緊實，不像有些魚肉很緊實但吃起來會太乾柴。

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酥炸鮟鱇魚一咬下去可以吃的到外皮稍微酥脆感，胡椒的提香還有鮟鱇魚本身鮮嫩的魚肉口感，完全不柴還帶濕潤，非常好吃。

鮟鱇魚三吃的第二吃是三杯

基本上我吃過三杯花枝、三杯雞，但還沒吃過三杯鮟鱇魚。

三杯適合喜歡重口味的人，吃起來非常鹹香，還有九層塔的提味，鮟鱇魚肉又嫩又多汁，跟三杯超搭的。

鮟鱇魚三吃的第三吃是煮湯

我個人很愛喝魚湯，加上鮟鱇魚肉又很緊實，膠原蛋白滿多的，吃多了對女生很好。

我喜歡吃起來略帶Q勁的部份，完全沒有什麼魚腥味，就是嫩跟新鮮這樣。

限量醬炒鮟鱇魚肚

這是限量的鮟鱇魚第四吃–醬炒鮟鱇魚肚

老闆端上桌時我完全想像不到這是什麼，直到老闆說這是鮟鱇魚肚，而且這樣一盤需要12隻左右的鮟鱇魚肚份量，難怪是限量的。

我自己非常喜歡這一道鮟鱇魚肚，除了老闆在醬汁口味上調的很不錯外，鮟鱇魚肚吃起來是帶Q度跟脆度的，口感很特別但是是好吃的，很推薦沒吃過的人一定要點來吃吃看，我現在回想起來還會很懷念這道口味。

限量桔蒸鮟鱇魚肝

第五吃是鮟鱇魚肝，比起鮟鱇魚肚的作法，老闆說鮟鱇魚肝又更複雜一些，這一盤鮟鱇魚肝需要6.7隻左右的鮟鱇魚，所以一樣是限量的。加上他的料理過程需要好幾道工，所以價格上就會比鮟鱇魚肚再稍微貴一些。

鮟鱇魚肝吃起來完全沒有什麼內臟的腥味，建議可以搭配老闆自己做的醬，超級無敵搭。鮟鱇魚肝沒有粉粉的感覺所以不用擔心，吃起來就是嫩嫩的口感，愛吃內臟的人絕對要來上一盤。

益鮟鱇魚三吃 用餐心得

滿滿一整桌新鮮料理，不但可以吃到獨家鮟鱇魚五吃外，其他料理也都算滿平價的，CP值很高。加上新店面環境乾淨寬敞又舒適，真心推薦沒有吃過的人都要來品嘗一下他們家的獨家鮟鱇魚五吃料理。

**限量五吃建議先預約

益鮟鱇魚三吃

電話：0937-102654

營業時間：平日11:00~18:00/假日10:30~18:00

公休日：每週三

地址：宜蘭縣頭城鎮龜山路163號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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