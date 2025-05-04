「冬山良食農創園區」玩轉百年老穀倉　農村廚房食當地、做中學

【圖／文：行遍天下】

「冬山良食農創園區」由近百年的冬山鄉農會木造老穀倉改建，匯聚宜蘭豐富的農業資源，打造融合旅遊、體驗、美食、好禮、童玩的食尚場域。榮獲觀光署首屆觀光亮點獎的「冬山農村廚房」食農體驗規劃有農事體驗、食材採集、料理烹調、美食品嘗、伴手採購，主廚杰師傅（吳杰修）設計的「魚米之香」人氣菜單以fine dining形式，嚴選冬山鄉及在地食材，完美呈現蘭陽美食好滋味。

大手牽小手，依據節氣學習除草、翻土、耕種等農事工作。不彎腰農場的蟲不愛菜園和香草園栽種多種蔬菜和食用香草，現採鮮食體驗五感食農。換上圍裙跟著主廚學做菜，素馨茶以柚花薰烏龍、紅茶，以冬山河源頭純淨水源灌溉的七葉蘭香米香氣淡雅，放涼更顯Ｑ彈；海鮮煎餅佐上鮮採生菜；鴨賞湯搭配阿嬤祖傳瓜仔圃；台灣香魚故鄉爆卵的頂級湧泉香魚滋鮮味美！櫻桃鴨胸佐赤味噌、金棗蜜餞醬，鴨油、櫻花蝦、紅蔥頭拌七葉蘭香米飯，木耳飲、水羊羹香甜在心，主廚一邊烹調、一邊生動講解每道菜的故事，互動式用餐過程讓人更身歷其境融入宜蘭四季農村風土中。

冬山良食農創園區不只能參加食農體驗，過去農會儲藏米糧的倉庫改裝成別開生面的主題館，吃喝玩買、旅遊諮詢、揮灑藝術，遊逛好愜意。

買吧

優選冬山良食米、香魚、素馨茶、文旦柚及蘭陽平原農漁特產品，農民直銷站由農民自行上架自家生產的農產品，還有精選全台各地的優質農特產品，一站購足超便利！

聊Bar

結合茶和旅遊，聊吧的旅遊服務中心提供旅遊諮詢、文宣和套裝遊程服務。旅人可緩下腳步，坐下來喝杯茶，從茶的常識、製茶、泡茶、品茶到飲茶的禮儀，認識台灣茶文化。

Sylvia illustrator 靜花園

湛藍夢幻色調的手繪工作室推出油畫、壓克力顏料、水彩等平價創作體驗活動，並將繪作製成週邊用品展售，不限年齡與經驗都可來預約畫畫喔。





景點資訊

冬山良食農創園區

地址：宜蘭縣冬山鄉南興村中正路35、37、37-2、39號

電話：03-958-2299

網址：www.dsfa.org.tw

時間：09:30-18:00(週二休)

消費：冬山農村廚房「魚米之鄉」體驗費用1,500元/人，3-4 小時，4人成行





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