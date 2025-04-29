人氣爆棚試營運！ 宜蘭市「平價版鼎泰豐」職人手藝新開店 炒飯粒粒分明、微辣抄手好滋味

才試營運人氣就爆棚！ 宜蘭市新開了一間「平價版鼎泰豐」小吃美食店，「勁豪開飯」的廚師擁有來自鼎泰豐的職人手藝，端出粒粒分明的炒飯、紅油醬汁的炒手、散發濃郁香氣的麻醬麵和擔擔麵等，目前人氣火紅，店家為了長久經營，還調整每周公休三天，美食饕客們想嚐鮮記得先關注營業時間，以免撲空囉！

排骨蛋炒飯、蝦仁蛋炒飯。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

由鼎泰豐出身的「勁豪開飯」，師傅擁有20多年的美食歷練，以對料理的初心與熱愛，退休後選擇回到宜蘭家鄉，為鄉親老友們帶來美味手藝，更棒的是用鼎泰豐不到一半的價格，就能嚐遍鼎泰豐的知名美食，例如排骨蛋炒飯每份140元、蝦仁蛋炒飯每份110元、鮮蝦炒手每份100元，價格超佛心！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

鮮蝦炒手。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

在地部落客宜蘭ㄚ欣於試營運期間連續報到，並表示「餛飩、排骨很快就賣完了，想嚐鮮的朋友記得早點到」、「開放式廚房但聞不到油煙味，值得誇讚」。也由於新店開張，客人絡繹不絕，店家改採用號碼單制度，一個時段預計發放13張，消化完號碼單客人後，開放現場客人點餐，因此需要稍加耐心等候才能品嚐到哦。

麻醬麵、擔擔麵。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

酸辣湯、餛飩湯。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

【勁豪開飯】

公休：星期一、三、五 (參考Google地圖)

時間：11:00-14:00、17:00-20:00 (餐點賣完提早休息)

地址：宜蘭市中興路211號

販售品項參考：排骨蛋炒飯$140、蝦仁蛋炒飯$110、鮮蝦炒手$100、鮮肉餛飩湯$50、麻醬麵$60、擔擔麵$60、酸辣湯$50