快訊

母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分

獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

聽新聞
0:00 / 0:00

人氣爆棚試營運！ 宜蘭市「平價版鼎泰豐」職人手藝新開店 炒飯粒粒分明、微辣抄手好滋味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

才試營運人氣就爆棚！ 宜蘭市新開了一間「平價版鼎泰豐」小吃美食店，「勁豪開飯」的廚師擁有來自鼎泰豐的職人手藝，端出粒粒分明的炒飯、紅油醬汁的炒手、散發濃郁香氣的麻醬麵和擔擔麵等，目前人氣火紅，店家為了長久經營，還調整每周公休三天，美食饕客們想嚐鮮記得先關注營業時間，以免撲空囉！

排骨蛋炒飯、蝦仁蛋炒飯。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
排骨蛋炒飯、蝦仁蛋炒飯。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

由鼎泰豐出身的「勁豪開飯」，師傅擁有20多年的美食歷練，以對料理的初心與熱愛，退休後選擇回到宜蘭家鄉，為鄉親老友們帶來美味手藝，更棒的是用鼎泰豐不到一半的價格，就能嚐遍鼎泰豐的知名美食，例如排骨蛋炒飯每份140元、蝦仁蛋炒飯每份110元、鮮蝦炒手每份100元，價格超佛心！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

鮮蝦炒手。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
鮮蝦炒手。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

在地部落客宜蘭ㄚ欣於試營運期間連續報到，並表示「餛飩、排骨很快就賣完了，想嚐鮮的朋友記得早點到」、「開放式廚房但聞不到油煙味，值得誇讚」。也由於新店開張，客人絡繹不絕，店家改採用號碼單制度，一個時段預計發放13張，消化完號碼單客人後，開放現場客人點餐，因此需要稍加耐心等候才能品嚐到哦。

麻醬麵、擔擔麵。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
麻醬麵、擔擔麵。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

酸辣湯、餛飩湯。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
酸辣湯、餛飩湯。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

【勁豪開飯】

公休：星期一、三、五 (參考Google地圖)

時間：11:00-14:00、17:00-20:00 (餐點賣完提早休息)

地址：宜蘭市中興路211號

販售品項參考：排骨蛋炒飯$140、蝦仁蛋炒飯$110、鮮蝦炒手$100、鮮肉餛飩湯$50、麻醬麵$60、擔擔麵$60、酸辣湯$50

編輯推薦

炒飯 鼎泰豐

相關新聞

「炸海鮮」免費裝到滿！吃得有夠飽 宜蘭清溝夜市「海陸麵線羹」很超值

udn走跳美食／水晶安蹄 不務正業過生活 清溝夜市「父山白俠海陸麵線羹」，海陸麵線不稀奇，重點是在他們家吃麵線還可以免費裝一紙袋海鮮炸物，海陸麵線還有滿滿的櫻花蝦、吻仔魚、肉羹，吃起來沒有太多調

人氣爆棚試營運！ 宜蘭市「平價版鼎泰豐」職人手藝新開店 炒飯粒粒分明、微辣抄手好滋味

試營運人氣爆棚！ 宜蘭市「平價版鼎泰豐」職人手藝新開店 炒飯粒粒分明、微辣抄手好滋味

凱渡廣場酒店聯手「三大品牌」 打造宜蘭國際級在地旅宿體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店推出以「不出海也有遊輪體驗」的經營理念，打造獨特的陸上遊輪享受，讓旅客盡享極致度假感。今年凱渡廣場酒店以「國際體驗・宜地享受」為發展

東台灣最強「日料點到飽」免千元！豪華丼飯、握壽司到炸物、甜點無限爽吃　母親節限定「日式綠茶」免費招待

日式料理點到飽！夯到從週末限定調為每日供應，花蓮最強「日料吃到飽」自本月起天天能爽吃，丼飯、刺身、手捲、炸物等逾30道經典日式料理現點現做，免千元就能開吃各式高檔日料！

三星四季青花瓷　玩青花瓷拓繪、品手沖咖啡

「三星四季文化工作室」創辦人李哲榮結婚生子後返回故鄉宜蘭三星鄉定居，身為設計師、老師的他在充滿稻香、落羽松秘境的安農溪畔三合院老厝，打造了一片徜徉於自然鄉間，享受在地工藝、咖啡和旅宿的精緻文化體驗複合式場域。

鮮採花草農場餵萌寵　寓教於樂農村廚房親子春日遊

香魚、素馨茶、七葉蘭香米、文旦柚，純淨湧泉滋養的蘭陽平原孕育著豐饒的農業，水稻、落羽松秘境間的開心農場，全家大小與水豚君、笑笑羊同樂。寓教於樂的食農、林業體驗，轉角邂逅鄉野古厝咖啡，悠然見宜蘭！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。