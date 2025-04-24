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東台灣最強「日料點到飽」免千元！豪華丼飯、握壽司到炸物、甜點無限爽吃　母親節限定「日式綠茶」免費招待

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／LDC 雲朗觀光粉專
圖／LDC 雲朗觀光粉專

日式料理點到飽！夯到從週末限定調為每日供應，花蓮最強「日料吃到飽」自本月起天天能爽吃，丼飯、刺身、手捲、炸物等逾30道經典日式料理現點現做，免千元就能開吃各式高檔日料！

圖／LDC 雲朗觀光粉專
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吃到飽正當道，花蓮這間「米崙丼飯屋」推出週末限定「日式料理點到飽」後再被敲碗，自4月起再升級為天天爽吃，暢享生魚片、握壽司、手捲、豪華丼飯和日式炸物，以及甜點等日料盛宴，現點現做、新鮮可口，每人849+10%元，限時90分鐘；而小鳥胃仍可選擇單點方式，自在用餐。

圖／LDC 雲朗觀光粉專
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圖／LDC 雲朗觀光粉專
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此外，即將迎來母親節，「米崙丼飯屋」於5/9至5/11推出限定活動，活動期間帶媽媽到店用餐即招待每位一杯日式綠茶，要注意的是，此三日全面採「點到飽」模式喔。

圖／LDC 雲朗觀光粉專
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米崙丼飯屋

地址：花蓮市中美路106號

營業時間：午餐11:00-14:00；晚餐17:00-21:00

訂位專線：03-8310600

點到飽餐費：成人每位849+10%元；101–130公分兒童半價、100公分以下免費

粉絲專頁：https://reurl.cc/QY5N9O

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丼飯 吃到飽 壽司 日式料理 母親節 炸物 甜點 生魚片 花蓮美食

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