三星四季青花瓷　玩青花瓷拓繪、品手沖咖啡

【圖／文：行遍天下】

「三星四季文化工作室」創辦人李哲榮結婚生子後返回故鄉宜蘭三星鄉定居，身為設計師、老師的他在充滿稻香、落羽松秘境的安農溪畔三合院老厝，打造了一片徜徉於自然鄉間，享受在地工藝、咖啡和旅宿的精緻文化體驗複合式場域。旗下品牌「三星四季青花瓷」生活器皿、「青花瓷拓繪DIY」體驗坊是為在地青年創生而開啟，追求「價值共創模式」，以獨特的實習養成與合作流程，以地方風土的感動與工藝功能為出發，培養出宜蘭新青年工藝師品牌團隊。

三星四季青花瓷生活器皿以簡約自然清新風格融入在地文化圖騰設計，包括附近常見的流浪貓、動植物和自然景觀，結合經典青花瓷器工藝，榮獲「文創精品獎」和「金點設計獎GOLDEN PIN DESIGN AWARD」肯定。超人氣的青花瓷拓繪DIY成為老少皆宜的趣味手作體驗，將有趣的圖像轉化為青花瓷創作元素，DIY獨一無二的旅行紀念品！邊創作還可邊品嘗「雀榕咖啡」美味的手沖精品咖啡和精緻餐飲，一旁則是清水模旅宿「小時家民宿」，以悠然閒情沉浸後山桃花源。





店家資訊

三星四季青花瓷

地址：宜蘭縣三星鄉行健二路二段275號

電話：03-989-2789

網址：3s4s.weebly.com

時間：13:00-17:30，週六日、連續假期11:00-17:30(週三、四休)

消費：青花瓷拓繪體驗建議先於線上預約，每件作品600-1,680元(依杯子、盤子、碗、碟子、花器等不同器皿計價，含燒製費)，手作時間1.5至2小時

注意事項：進入工作室陪同未參加手作者低消150元（身高80cm內孩童免）





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