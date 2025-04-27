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凱渡廣場酒店聯手「三大品牌」 打造宜蘭國際級在地旅宿體驗

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凱渡廣場酒店為迎接全新國際合作即日起正式首度開賣「Preferred Suite」住房專案。　圖：凱渡廣場酒店／提供
凱渡廣場酒店為迎接全新國際合作即日起正式首度開賣「Preferred Suite」住房專案。　圖：凱渡廣場酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店推出以「不出海也有遊輪體驗」的經營理念，打造獨特的陸上遊輪享受，讓旅客盡享極致度假感。今年凱渡廣場酒店以「國際體驗・宜地享受」為發展主軸，正式宣布加入全球最大獨立酒店品牌 Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村），並引進日本頂級芳療「庵 SPA」，為旅客提供國際級深度放鬆與療癒。餐飲創意總監江振誠更搶先公布，今年秋季將於館內增開「yen club 海豔鍋物」，以宜蘭漁港直送的嚴選海鮮，搭配功夫鍋底，讓旅客隨時享受國際級的宜蘭美饌。

Preferred Hotels & Resorts 作為全球最大獨立酒店品牌，分布涵蓋全球80個國家和地區，旗下擁有超過600家酒店成員，凱渡2025年正式加入強調當地特色文化體驗的 Lifestyle 系列，標誌著酒店品牌力再進化。Preferred Hotels & Resorts 區域總監黃凱迪分享：「凱渡地理位置得天獨厚，這樣專屬於宜蘭凱渡酒店及台灣的生活 Lifestyle，是國際旅客嚮往的度假方式，也是深度旅遊絕佳目的地，相信可以在國際會員間受到青睞。」

▲「國際體驗・宜地享受」三大國際品牌齊聚凱渡 打造度假體驗新指標 春夏更升級周邊「海陸空」體驗 讓凱渡成為旅客專屬的 Activity Planner。　圖：凱渡廣場酒店／提供
▲「國際體驗・宜地享受」三大國際品牌齊聚凱渡 打造度假體驗新指標 春夏更升級周邊「海陸空」體驗 讓凱渡成為旅客專屬的 Activity Planner。　圖：凱渡廣場酒店／提供

為迎接全新國際合作，特別改裝首度開賣的海景邊間「Preferred Suite」套房，即日起將首度對外開放。「Preferred Suite」住房專案房價：雙人入住 Preferred Suite 套房一泊二食 NT$18,800元起（另有3-4人方案）。入住其中能飽覽270°環景視野，坐擁無邊際海景與層巒山嵐，搭配紓壓的「庵系列」精油擴香、品嘗 Wine Zero 無酒精香檳、嚴選國際規格備品，細膩打造每寸舒適細節，讓每位旅人從日出到夜幕，都沉浸在無可取代的靜謐療癒氛圍之中。

晚間還能在房內和室空間搶先品嘗今年秋季才開始的「yen club 海豔鍋物」，細細品味國際名廚江振誠監製的漁港直送極鮮海味鍋物，專案更包含「庵 SPA 」六十分鐘全身舒緩療程，融合東西方經典芳療手法，搭配「庵 SPA 」獨特的庵系列三款精油，讓旅客在極致放鬆的氛圍中開啟 視覺、嗅覺、味覺、觸覺 全感官滿分的沉浸式療癒旅宿體驗。

▲Preferred Suite 客房情境照。　圖：凱渡廣場酒店／提供
▲Preferred Suite 客房情境照。　圖：凱渡廣場酒店／提供

觀察凱渡國際旅客數量持續攀升，凱渡廣場酒店以三種「宜」地享受，打造國內外旅客都能盡情體驗的深度旅遊：以「移地享受」讓顧客感受到不輸海外度假的放鬆感，「一地享受」的一站式體驗提供貼心舒適的旅遊選擇，「宜地享受」持續結合宜蘭資源深化在地特色。

透過「宜」的三個涵意持續提升服務品質，更預計於今年夏天推出「海陸空」全方位活動，創造獨一無二入住體驗，包含海上的賞鯨午茶、遊艇漫遊、衝浪體驗；陸地的騎馬體驗、船長市集；空中更有飛行傘等豐富行程。今年夏天起入住三天兩夜以上的旅客，酒店將提供 Activity Planner 服務，體驗由凱渡精心規劃「宜地享受」的旅程，不僅吸引外國旅客來宜蘭，也提供本土旅客全新旅宿方案。

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