「炸海鮮」免費裝到滿！吃得有夠飽 宜蘭清溝夜市「海陸麵線羹」很超值

清溝夜市「父山白俠海陸麵線羹」，海陸麵線不稀奇，重點是在他們家吃麵線還可以免費裝一紙袋海鮮炸物，海陸麵線還有滿滿的櫻花蝦、吻仔魚、肉羹，吃起來沒有太多調味，就是滿滿的海味，搭配酥炸海鮮真的很超值！

父山白俠海陸麵線羹營業時間

父山白俠海陸麵線羹炸海鮮裝到滿-清溝夜市 評分：4.8

地址：269宜蘭縣鼕山鄉光明路261號

電話：0931 265 278

營業時間 ：「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

父山白俠海陸麵線羹位置

「父山白俠海陸麵線羹」位於清溝路與光明路口，攤位後方有座位區可以坐著吃，最吸睛的就是一旁還有現炸海鮮炸物，買一碗麵線可以裝一袋免費炸物，真心覺得超值。

父山白俠海陸麵線羹菜單

麵線羹口味有海陸、吻仔魚、肉羹，三種口味，另外還有賣炸雞肉串，看評論說還蠻好吃的，不過這次吃不下就沒點，光是炸物加上海陸麵線就已經夠飽了，目前海陸麵線一碗賣80元，先前剛開幕時才賣50元，還有滿滿小管，看起來驚人！

父山白俠海陸麵線羹餐點

海陸麵線羹

麵線本身吃起來沒有什麼調味，配料有滿滿的吻仔魚櫻花蝦以及肉羹，鹹味鮮味都是來自吻仔魚跟櫻花蝦，非常真材實料，湯匙一撈每一口都吃得到吻仔魚，免費炸物可以加到麵線糊裡，吃起來口感更豐富，不過桌上的調味料好像是越南辣椒醬，沒有烏醋跟胡椒粉，吃起來好像少了一味，加醋加辣的話應該會更好吃喔！

父山白俠海陸麵線羹炸海鮮裝到滿-清溝夜市

地址：269宜蘭縣鼕山鄉光明路261號

電話：0931 265 278

營業時間 ：「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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