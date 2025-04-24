花東亮點大改造！小店翻新 展現空間、設計的地方品牌力
【旅奇傳媒/編輯部報導】在地旅遊的吸引力，不只來自自然風景，更來自旅途中與人、土地和品牌故事產生的連結。由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）推動的花東亮點改造計畫自啟動以來，持續透過空間與設計導入，協助在地業者創造出結合自然質感與互動體驗的品牌場域，並透過視覺統一設計、導覽動線規劃與在地圖像元素的應用，讓空間更具溫度與辨識度。
今年度獲選參與亮點改造計畫的兩家花蓮玉里在地業者「金喜檸檬」與「清優嶺體驗農園」，藉由空間改造與場域氛圍優化，讓旅人願意停下腳步，走進小店、感受地方的溫度，進而提升在地品牌的辨識度與吸引力。
本次空間改造係縱管處為輔導「花東觀光圈」在地業者，透過規劃設計團隊深入品牌經營現場，從導覽動線、視覺語彙到旅客互動情境，量身打造空間轉化方案，讓場域成為品牌故事最直覺的延伸。「金喜檸檬」由部落青年返鄉創立，最初在市場、市集與餐車上販售，因缺乏固定店面，不易向顧客完整傳遞經營理念與背後故事，互動與信任感也難以建立，因此申請改造計畫，將自家空間改為銷售場所，場域升級為結合農產品展售、部落教室、課程活動與展示機能的多功能空間，提供食農課程、部落教室與情境式購物體驗，創造出具生活與品牌識別的空間氛圍。
「清優嶺體驗農園」由返鄉青年經營，種植香水檸檬、火龍果、小油菊等作物，並提供農事體驗與園區導覽等多元活動，深受親子與團體旅客歡迎。此次改造著重於「體驗長廊」空間優化，設計採透氣、可拆卸的棚架結構，有效改善過往悶熱不適的體驗環境，同時兼具遮陽、避雨與環保集水等功能；也透過設置入口意象與教育看板，提升空間識別度與導覽內容完整性，讓農園成為社區共享的體驗場域，帶來更具教育性與舒適度的旅遊體驗。
透過年年累積的成果，這些分布在花東縱谷各地的小亮點，正逐漸串聯成東觀光區最獨特與設計能量的光芒。縱管處表示，自亮點改造計畫推動至今，已輔導改造超過30個地方亮點，從空間設計、包裝形象到品牌體驗全方位升級，逐步打造東部地區的在地品牌風景線。例如「九日良田」、「果子俠農創」、「木日光文旦驛站」等案例，在空間設計、包裝形象與體驗規劃上全面優化，不僅提升品牌識別與場域氛圍，也成功帶動媒體曝光、合作機會與觀光能見度。亮點計畫不只是設計介入，更是協助地方品牌走向市場的重要推進力量，讓原本具潛力、擁有地方特色卻尚未被充分挖掘的在地店家，有機會被更多人看見、走進、記住，成為旅行中值得停留的亮點。
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