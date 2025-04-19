有喵星人坐檯！ 宜蘭貓咪咖啡廳「萬記商行」 招牌必點超澎湃早午餐 邊吃邊逗貓
udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享
與貓咪來一場早安約會吧～可以一邊逗貓、一邊吃早餐，也太幸福了吧～只要低消100元就可以在貓咪咖啡廳享用美食，招牌必點超澎湃早午餐，擺盤精緻又美味。這裡的貓相當溫和，不僅陪著我們用餐，還帶給人溫暖，每隻貓咪都超有親和力的，完全不怕人，喜歡貓咪的朋友們，推薦你們一定要來，用餐環境乾淨舒適，還可以與貓咪互動，這是一間超親人的貓咪咖啡廳，放假紓壓的好去處。
招牌必點：在地宜蘭特色的超澎湃開放式早午餐。
店內有可愛的貓咪坐檯免收服務費，影片分享
這次造訪，店家的貓咪有7隻，每隻都有牠的特色和魅力。
萬記商行位於礁溪交流道旁，附有免費超大停車場。
每人低消100元，限時90分鐘，兒童未滿110公分免低消。
室內室外都有座位區，室外帳篷區超Chill的，旁邊就是綠油油的稻田。
室內用餐環境寬敞舒適，四周都有玻璃可以欣賞窗外風景。
可以來此喝咖啡擼貓，享受悠閒的午後時光～
茶水自取，不收服務費，六人以上收一成服務費。
美式咖啡130元順口好喝。
最新DM，實際DM以店家為主。
來這裡就是要放慢步調，放鬆心情，靜靜的享受與貓的時光。影片分享
重點是用餐還有喵星人坐檯陪伴，超療癒的～
招牌必點：鴨賞貝果歐姆蛋300元，採用宜蘭在地特色的鴨賞配上粉紅色貝果，雞塊、薯條、水果、當季時蔬、生菜沙拉、薯泥、歐姆蛋等營養又豐盛。
重點是擺盤精緻美味，相機先食，真是視覺與味覺雙重享受～
用餐環境舒適，可以近距離與貓互動。
這裡的貓感覺很悠閒，還會欣賞外面的風景～
戶外一片綠油油的，讓人感覺相當愜意、舒壓。
萬記商行坐落在礁溪的田野間，環境清幽又舒適，也是貓咪咖啡廳，愛貓者的天堂。
周邊景點：呂美麗精雕藝術館，門票200元附飲品一杯。
周邊景點：日光山茶屋
萬記商行 The One's Shop
地點：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號
營業時間：10:30-17:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言