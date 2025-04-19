有喵星人坐檯！ 宜蘭貓咪咖啡廳「萬記商行」　招牌必點超澎湃早午餐 邊吃邊逗貓

與貓咪來一場早安約會吧～可以一邊逗貓、一邊吃早餐，也太幸福了吧～只要低消100元就可以在貓咪咖啡廳享用美食，招牌必點超澎湃早午餐，擺盤精緻又美味。這裡的貓相當溫和，不僅陪著我們用餐，還帶給人溫暖，每隻貓咪都超有親和力的，完全不怕人，喜歡貓咪的朋友們，推薦你們一定要來，用餐環境乾淨舒適，還可以與貓咪互動，這是一間超親人的貓咪咖啡廳，放假紓壓的好去處。

招牌必點：在地宜蘭特色的超澎湃開放式早午餐。

店內有可愛的貓咪坐檯免收服務費，影片分享

這次造訪，店家的貓咪有7隻，每隻都有牠的特色和魅力。

萬記商行位於礁溪交流道旁，附有免費超大停車場。

每人低消100元，限時90分鐘，兒童未滿110公分免低消。

室內室外都有座位區，室外帳篷區超Chill的，旁邊就是綠油油的稻田。

室內用餐環境寬敞舒適，四周都有玻璃可以欣賞窗外風景。

可以來此喝咖啡擼貓，享受悠閒的午後時光～

茶水自取，不收服務費，六人以上收一成服務費。

美式咖啡130元順口好喝。

最新DM，實際DM以店家為主。

來這裡就是要放慢步調，放鬆心情，靜靜的享受與貓的時光。影片分享

重點是用餐還有喵星人坐檯陪伴，超療癒的～

招牌必點：鴨賞貝果歐姆蛋300元，採用宜蘭在地特色的鴨賞配上粉紅色貝果，雞塊、薯條、水果、當季時蔬、生菜沙拉、薯泥、歐姆蛋等營養又豐盛。

重點是擺盤精緻美味，相機先食，真是視覺與味覺雙重享受～

用餐環境舒適，可以近距離與貓互動。

這裡的貓感覺很悠閒，還會欣賞外面的風景～

戶外一片綠油油的，讓人感覺相當愜意、舒壓。

萬記商行坐落在礁溪的田野間，環境清幽又舒適，也是貓咪咖啡廳，愛貓者的天堂。

周邊景點：呂美麗精雕藝術館，門票200元附飲品一杯。

周邊景點：日光山茶屋

萬記商行 The One's Shop

地點：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

營業時間：10:30-17:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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