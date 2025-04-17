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礁溪飯店早餐200元吃飽飽！宜蘭CP值工業風半自助式早餐 主餐份量十足

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享

這次因為礁溪住宿沒有早餐，意外發現隔壁九號溫泉旅店早餐有對外只要200元就可以享用半自助式早餐吃到飽，地點就在礁溪公有停車場一樓，交通十分便利，早餐時段7:00-10:00，除一份主食套餐外，還有光泉鮮奶、杏仁茶、米漿豆漿、養樂多、優酪乳、水果香蕉、蛋糕、烤土司、咖啡飲品等無限供應吃到飽。大廳在五樓，餐廳在一樓9號食堂，除住宿客外客也可以享用，簡單營養豐盛享用飯店早餐。

宜蘭著名的景點有清水地熱、九號製造所、九號溫泉旅店、九號咖啡館外澳館、九號咖啡石城館等，沒想到都是九號餐旅休閒事業。

9號溫泉旅店早餐的位置在1樓9號食堂， 早餐採半自助式， 先提供一個主餐， 其他在自助吧無限取用。

除咖啡熱飲，還有宜蘭特色的羅東鎮農會養生豆奶一整罐、光泉鮮奶、養樂多、優酪乳、水果香蕉、蛋糕、烤土司等。

室內室外座位都有，用餐環境乾淨舒適。影片分享

套餐有香煎魚排、荷包蛋、水果、生菜沙拉、季節時蔬等，喜歡某樣吃不夠可以單樣續。

實際品嚐下來套餐一份份量就已十分足夠。

我們又加點素食"蘿蔔糕"也非常好吃，喜歡吃辣的別忘了加辣椒，超夠味的～

飯後來杯熱咖啡，享受完美的早晨時光。

九號溫泉旅店大廳在5樓

挑高氣派的大廳。

停車場旁就是大廳入口。

非住宿客必須先到9樓大廳買卷200元隔天使用，樓下有9號溫泉魚泡腳、溫泉煮食蛋及親子釣蝦體驗。

九號溫泉旅店九號食堂

地點：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路85號1樓

營業時間：07:00-10:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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