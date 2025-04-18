宜蘭三大室內親子景點，下雨也不怕！

難得的假日外面卻下著雨，孩子又不停吵著要出去玩，你快受不了了嗎？這次七分之二的探索就推薦宜蘭的 3 種室內親子好去處，可以給孩子帶來前所未有的新體驗，還能在室內度過優閒放鬆的一天，創造美好的家庭回憶！

1. 橘之鄉觀光工廠

圖／橘之鄉觀光工廠

想讓孩子親自體驗製作過程，還能學習到食物製作的過程嗎？位於宜蘭的橘之鄉蜜餞觀光工廠是全台首家開放參觀的蜜餞工廠，讓孩子在這裡看到蜜餞是如何一步步從水果變成美味的零食。

更棒的是，這裡還提供 DIY 手作蜜餞和果醬的體驗，讓孩子在親手製作的過程中，不僅能感受到成就感，還能學到新知識。無論是對食物有興趣的孩子，或是想體驗手作樂趣的全家人，這裡都是一個非常適合雨天來玩樂的好選擇。

2. 蜡藝蜡筆城堡

圖／蜡藝蜡筆城堡

如果你家寶貝從小就對色彩和藝術有興趣，那麼蜡藝蜡筆城堡絕對不容錯過！這座外觀由三支超大蠟筆組成的城堡，不僅是拍照的好地方，更是孩子們可以盡情發揮創意的天地。

這裡有製作彩色筆和蠟筆的體驗，還有無毒水彩手繪、調色小扇子的手作課程，甚至可以讓孩子們嘗試人體彩繪。各種富有創意的活動，不僅能讓孩子發展手眼協調，也能激發他們的藝術潛能，是一個讓全家都能在下雨天享受的親子景點。

3. 宜蘭歪歪球

圖／宜蘭歪歪球

如果你的孩子活力十足，想要消耗無盡的精力，那麼位於蘇澳的宜蘭歪歪球就能讓你帶孩子盡情放電，遇到下雨天也不怕！

這裡有各種適合親子一起玩的球類運動，包括真人巨大彈珠檯、漂浮西瓜球、西洋刺球等，還有12種不同的丟球和拋球挑戰，讓孩子們在運動中學習協作與競爭。整個活動大約需要1-1.5小時，非常適合家庭一起參加，無論是大人還是孩子，都能在這裡盡情釋放能量，讓雨天變得更加有趣。

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