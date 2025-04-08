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比原本大10倍！宜蘭最療癒新景點 超夯「張美阿嬤農場2.0」來了 爆紅明星「泰迪羊、高地牛」領軍近20種動物萌翻全場
占地比原本大10倍！宜蘭親子熱點「張美阿嬤農場」搬新家變身2.0，不僅擁有更大的活動園區與網美餐廳，還會陸續增加更多可愛動物們，像是近期在Threads爆紅的「泰迪羊」、新朋友「高地牛」等都已進駐新園區，療癒程度直線飆升！
宜蘭知名農場因租約到期遷到新址，並由熱門農場與質感餐廳攜手打造「張美阿嬤農場2.0ｘ樹懶餐廳」，擁有約8000坪的超大空間，比舊園區大了整整10倍，周邊還有落羽松景觀，而主角動物們也都會陸續搬到新家與遊客相見歡。
目前園區內能看到羊駝、金剛鸚鵡、鵜鶘、爆紅明星「泰迪羊」和新朋友「高地牛」等約10餘種可愛動物，水豚家族也在今(8)日抵達新園區，樹懶及更多療癒新朋友，預計未來園區內動物種類能達到20種。
而餐廳部分，有提供各式排餐、焗麵、輕食沙拉，以及炸物點心、咖啡飲料和甜點等多樣選擇，用餐後入園可憑消費明細可享以100元半價優惠入園，而不用餐直接入園，目前試營運全票則是200元。特別一提的是，舊園區由地主收回經營農場，若是想找阿嬤玩的朋友記得前往新址喔。
樹懶餐廳
地址：宜蘭縣三星鄉萬富七路78號
【餐廳】營業時間
平日9:30-18:00｜假日9:30-18:00
【可愛動物區】營業時間
平日9:00-17:00｜假日8:30-17:00
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