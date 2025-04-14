台東森林公園華麗升級！新型態更綠更美 親子同樂更好玩
台東森林公園，一直以來都是台東市民與旅人親近自然的最佳去處，如今經過一年的精心改造，正式以「台東森林公園2.0」的嶄新面貌與大家見面！台東縣政府推動的景觀改造工程，在縣府團隊、工程單位與社區夥伴的共同努力下，提前一個月完工，並於3月31日舉辦啟用典禮，由縣長饒慶鈴親自主持，邀請各界貴賓共同見證這片生態綠地的升級新生。
森林公園坐落於卑南溪口國家級重要濕地範圍，擁有豐富的動植物生態，是台東市區最珍貴的自然資產。此次改造工程秉持「生態共融、環境友善」的設計理念，優化園區資源，提升公共設施，使綠意更加蓊鬱，步道更加舒適，讓生態保育與民眾的休憩需求達到完美平衡。無論是晨間漫步、親子遊憩，或是騎行於森林小徑，都能享受更貼近自然的美好體驗。
此次公園的進化，不僅是環境的升級，更是台東縣府送給全縣孩子們的一份特別禮物。這裡不只是公園，更是一座寓教於樂的生態樂園，讓孩子們在廣闊的綠地中奔跑，在樹蔭下嬉戲，在清新的空氣裡成長。希望每一位來訪的大小朋友，都能在這片友善的城市綠地裡，留下最純真的美好回憶。
「台東森林公園2.0」的啟用，象徵著台東邁向生態永續與城市友善的重要里程碑。未來，台東縣政府將持續投入資源，讓這片森林綠地更加安全、舒適、充滿活力，成為東部最美的城市綠洲。無論是本地居民，還是遠道而來的旅客，現在正是走進森林公園，感受大自然療癒力的最佳時機！
景點地址：台東縣台東市華泰路300號
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