台東5大景點入選台灣觀光100亮點！展現熱氣球、最美星空音樂會「一遊未盡」的魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署日前公布「台灣觀光100亮點」，台東有鹿野鄉鹿野高台、池上鄉大坡池、太麻里鄉太麻里曙光園區、大武鄉9420濱海休憩區、成功鎮三仙台等五大知名景點入選，展現豐富自然景觀與人文特色，搭配熱氣球嘉年華及最美星空活動多在這些景點演出，提升台東在國內外旅遊市場吸引力。今年台東縣政府推出「台東一遊未盡」的獎勵措施，歡迎全國鄉親來體驗。

▲大坡池光雕。 圖：台東縣政府／提供

台東縣政府表示，這次入選「台灣觀光100亮點」的台東景點各具特色，充分展現台東多元觀光魅力。其中，鹿野高台是台灣最具代表性的熱氣球及飛行傘體驗地點，今年07/05-08/21「台灣國際熱氣球嘉年華」，遊客在此搭乘熱氣球繫留或自由飛，俯瞰縱谷美景，更可享受在天空靜謐漫飛樂趣，還有飛行傘，書寫自己的飛行日記。大坡池位於池上鄉，湖光山色相映成趣，適合騎乘自行車環湖，感受寧靜優美的田園風光，07/24也將舉辦大坡池熱氣球光雕音樂會。

▲大武9420濱海休憩區星空。 圖：台東縣政府／提供

太麻里曙光園區是迎接第一道曙光最佳地點，每年元旦吸引眾多遊客前來，壯麗日出美景令人驚嘆，07/10結合熱氣球、日出及蔚藍太平洋，舉辦獨有魅力的太麻里曙光園區曙光光雕音樂會。大武9420休憩區以無敵海景著稱，結合文創及裝置藝術，提供旅人放鬆身心的休憩點，夜幕浪濤聲與繁星交織也是台東絕佳的觀星場域，7月26日在此舉辦最美星空音樂會。

▲三仙台。 圖：台東縣政府／提供

三仙台是台東最具代表性的自然地標之一，壯觀的八拱跨海步橋連接離岸島嶼，白天遊客可近距離欣賞海蝕地形與壯闊海景，夜晚三仙台純淨無光害絕美星空，是觀星愛好者的天堂，08/23將舉辦成功鎮三仙台場次最美星空音樂會。

▲台灣國際熱氣球嘉年華。 圖：台東縣政府／提供

台東縣政府將持續推動觀光發展，透過環境整備、智慧旅遊與永續經營，讓遊客深度體驗台東美好。同時鼓勵旅遊業者與在地社群共同合作，提供更優質的旅遊服務，讓台東成為國內外遊客的夢幻旅行目的地。隨著「台灣觀光100亮點」的公布，未來吸引更多旅人前來探索，感受台東獨特魅力。

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