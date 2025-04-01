兒童清明連假樂園限定優惠！ 12歲以下免費、炸裂青春運動裝扮享超值票價

【旅奇傳媒/編輯部整理】春暖花開，兒童清明連假即將到來，快到遠雄海洋公園迎接春天的熱血活力！今年春天，海洋公園不僅推出春季限定優惠，兒童節連假12歲以下孩童免費入園等好康，讓親子家庭與各族群擇可享超值的價格盡情暢玩。此外，全新主題活動「炸裂青春季」運動風熱血登場，園區化身大型運動場，打造熱血棒球主題遊行，以及多項遊樂設施升級更加有趣，讓遊客盡情揮灑青春能量，來趟充滿「炸裂青春」感的海洋之旅！

04/03-04/06兒童節清明連假期間，12歲以下孩童只需搭配一位購買全票990元的同行者，孩童本人即可享免費入園，親子可輕鬆共度難忘的兒童節假期！此外，更有特別加碼優惠：在兒童清明連假期間，不限票種及票價，凡當日入園的遊客皆可享隔日免費再入園，遊客可盡情遊玩，歡樂不間斷！

此外，牡羊座星座朋友也有專屬優惠，牡羊座本人於03/21-04/19憑證件入園可享590元優惠價，同行親友至多4人亦可享699元優惠票價，一起開心遊玩。

遠雄海洋公園推兒童清明連假票價優惠。 圖：遠雄海洋公園／提供

熱愛運動的朋友們，還可參加「炸裂青春」運動裝扮優惠，03/03-04/28期間，只要穿著指定運動服－棒球、籃球或足球上衣入園，即可享699元優惠價，邊暢玩樂園邊展現運動活力！而年輕的大專生們，03/08-05/29只要憑學生證更可享「大專生兩人同行優惠990元」，歡迎大學生們相約揪團，一起在海洋公園感受春天的青春魅力！以上優惠，可至遠雄海洋公園網路商城預約、購買，優惠數量有限，售完為止；入園時，請出示身份證件、孩童憑健保卡驗證入園。

▲遠雄海洋公園「2025炸裂青春季」-水下經典賽餵食秀。 圖：遠雄海洋公園／提供

春季期間，園區內將販售多款結合運動元素的特色美食，如球類造型的「三球聯盟包」、棒球壘包造型的「強棒出擊披薩」，以及適合多人共享的「應援炸裂派對餐」、「大滿貫果物」戚風蛋糕等，讓遊客在挑戰極限運動後，補充滿滿能量，迎接下一場挑戰！ 遠雄海洋公園今春推出超值優惠及全新主題活動，無論是想要趁春季旅遊、在兒童節連假帶孩子放電，或是參與熱血的運動活動，都不能錯過充滿活力的「炸裂青春」之旅！

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