點得到「素鐵板雞排」！ 宜蘭羅東新牛排館 套餐式附開胃小品、飲料和甜點

宜蘭羅東牛排館新開幕、請跟著貪吃鬼熊熊前往羅東震安宮旁，宜蘭縣羅東鎮仁和里民族路36號上、相當文青風格的暮日•Steak、一起吃鐵板牛排吧，這邊還有特別的鐵板素食雞排，餐點為套餐式、均附開胃小品、酥皮濃湯、飲品、甜品，最為特別的是，店家將傳統鐵板麵更換為油麵以及天然蔬果製作，無添加色素的彩虹麵，光看就覺得心情美麗了呢，無米不飽，無飯不樂的您也能更換為白飯，搭配著暮日Steak自製醬汁，讓熟悉的台式牛排也有著味蕾上的新奇滋味呢，熊將這篇宜蘭羅東鎮美食資訊分享給您們，請熊友們放入您宜蘭美食地圖必吃名單中，安排一下午餐、晚餐就去吃。

宜蘭縣羅東鎮推薦吃這間

宜蘭羅東牛排吃那裡？

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暮日•Steak菜單

暮日•Steak活動

目前只要用餐，ＦＢ、ＩＧ、谷歌評論、打卡、五星，就送一杯熊好喝鮮奶茶或者９５折扣優惠。

每個月會更換不同活動贈送，請大家持續追蹤暮日•Steak，了解最新資訊。

暮日•Steak食記

餐點皆為套餐式，每個排餐均附開胃小品、湯品、飲品、甜品；水果沙拉熊吃過不少，但是大家都大同小異使用差不多的沙拉醬，頗無趣的，然而面對著眼前這杯芭樂沙拉，一吃就喜歡上，除了芭樂的新鮮之外，還有店家自製的草莓優格啦，酸酸甜甜滋味，且沒有化學那麼鮮豔的紅，讓人吃得好安心。

一入座就會先倒入一杯相當古早味的台灣紅茶，不過甜且有茶香，滿滿一杯喝完不過癮嗎？別擔心～可以續喝的。

結帳櫃檯前還有提供天然檸檬水，不澀又沁涼滋味，我也喜歡。

超愛更具有口感的螺旋酥皮，厚厚一大片，比起傳統略薄的起酥皮，這樣搭配著甜甜且質地濃稠的玉米濃湯，更加的〝好吃好喝〞。

倘若點的是素食雞排，則提供全素的海帶芽湯，您看看，有圖有真相的說～隨便一 撈都是料，很有誠意，而喝起來也是素雅滋味。

不定期更換的甜品，當天吃到的是泡芙，那個妳、你，說說，誰能抗拒酥脆泡芙的魅力？搭配著有茶香、有濃醇奶香、萌萌樣的熊好喝鮮奶茶，超療癒心靈的。

文前先說，吃過後一致認為暮日•Steak肉品品質相當優秀，店家提供的醬汁，我們建議拌麵、拌飯就好，讓原塊肉的原始風味，讓您的嘴去嚐出它好滋味吧。

暮日素雞排（299元）

有人說宜蘭羅東沒有素雞排！！這不就來了嗎？

非業配報導，個人猜測，覺得它應該是有纖維感的植物肉（不是杏鮑菇）可以吃出它細膩的口感，重點搭配的醬汁也是素的喔！！

薑味非常顯明且可以看到、吃到不少蘑菇，蠻驚豔的好吃呢。

您是父母的身分嗎？那麼推薦搭配以天然蔬果製作，無添加色素的彩虹Q麵，賞心悅目的外表下，有著ＱＱ口感，吃了會心情愉悅呢。

暮日脆皮雞排（320元）

鮮嫩多汁的雞腿肉，搭配酥酥脆脆的外皮，吼！！實在太欠吃了！！

不過多的調味與醃漬，吃得到雞肉本身的味道，身為餐飲科系畢業的熊，吃得出來主廚花上時間，慢慢的讓溫度把雞皮的油脂慢慢逼出來，所以酥脆的不只外層粉衣，還有雞皮呀！！雖然點餐後、需要稍微等待，但 都是值得的。

６盎司暮日菲力牛排（460元）

少油、無筋的菲力牛排，喜歡吃口感較嫩的您，這道絕對是首選，建議點餐時候選擇５分熟，這是熊覺得最嫩最剛好的熟度。

暮日•Steak的菲力牛排，外表相當厚實，一切開，瞬間入口，馬上感受到鮮嫩多汁，滋味鮮甜（嗚嗚～可不可以不要這麼享受）

台式鐵板油麵尬上自製黑胡椒醬，只留黑胡椒香而不顯辣感，忍不住的大口大口完食它。

１０盎司頂級美國肋眼牛排（650元）

肉控絕對要點，整整10盎司分量，飽口又飽胃。

師傅對肉品熟度掌握得非常好，您看看這一片片、切塊後的美國肋眼牛排，五分熟度不留血色，一壓汨汨流下，那富含肉香味又多汁的當下，實在令人不禁想給主廚一個大大掌聲。

肉控的男生們，請直接選白飯吧，鐵板白飯飄逸著香氣之餘，加上吸附醬汁後．更香醇唰嘴呢。

炸物小拼盤（100元）（脆薯雞塊）

去一趟麥當當點大薯＋雞塊，以目前麥叔叔訂價來說，頗貴的，可是嘴巴饞想吃怎麼辦？當天我們在暮日•Steak吃到的雞塊與粗粗的薯條，相當接近麥當當口感，而且份量又更多，重點不油口又沒有不舒服油味，將這份資訊提供給您們喔。

暮日•Steak

電話：03 956 0131

住址：宜蘭縣羅東鎮仁和里民族路36號

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00(試營運期間公休日 以粉專公告為主)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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