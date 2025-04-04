宜蘭最佳中繼休憩站！頭城「泡麵土地公」充滿人情味 背山面海、地靈人傑
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北部的朋友有福了，不用跑彰化、南投，宜蘭頭城也有泡麵土地公了，泡麵土地公不僅可以參拜祈福，還可以免費享用平安泡麵，保佑我們一整年平平安安，此次假日前往，廟方還提供冰涼涼的仙草蜜，天氣炎熱來一碗超消暑的，現場供應大型熱水機、餐具、茶具、茶杯可以使用超貼心的，周邊綠意盎然，還設置篷帳、座椅可以坐下來休憩賞景用餐，超療癒的，地點就在頭城濱海森林公園旁，走路約3分鐘就到，設有免費停車場與廁所，成為宜蘭最佳的中繼休憩站。
宜蘭也有泡麵土地公廟，就位在頭城玄德宮，除了土地公也有供奉財神爺、石頭公、虎爺等，這裡的泡麵有各式各樣可以選擇，連素食都有。
九股山福德宮泡麵土地公，之前在山上因道路狹窄，今年2月底剛搬到山下玄德宮，這裡交通更為方便，還附有免費停車場。
台灣最美的風景是人，頭城泡麵土地公提供免費奉茶。
此地地靈人傑，沒想到用餐之餘還可以欣賞山林美景，讓人心曠神移。
這裡免費提供三台熱水機可以使用，上面有溫度，使用前可看一下是否到100度C再使用。
熱水器有熱水安全保護裝置，使用步驟先按壓紅色安全鈕再按壓紅色把手，請勿給小朋友使用。
廟方超貼心的，除了泡麵免費享用，天氣熱還提供冰涼涼的仙草蜜，讓人感覺相當溫暖。
供應泡麵時間:7:00-19:00
這裡的志工衣服也印有泡麵土地公，超可愛的～
四周山林美景，繁花盛開，美不勝收。
周邊景點：頭城濱海森林公園
最佳美拍場景：八角亭
頭城玄德宮泡麵土地公
地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭東路133號
營業時間：07:00-19:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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