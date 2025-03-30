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台東一日遊！搭藍皮解憂號、手作琉璃珠、泡腳賞夜景，享受放鬆的一天

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

台東一直是放慢腳步、感受大自然美好的最佳旅行地點。如果你正在找一個輕鬆又充滿文化氣息的一日遊行程，那麼這趟解憂號、琉璃珠手作體驗、泡腳夜景的旅程絕對適合你！

台東一日遊｜藍皮解憂號

搭乘解憂號，穿越時空的復古火車之旅

被譽為全台最美的觀光列車，行駛於台東與枋寮之間，途中穿越35個山洞與壯闊海景交錯的南迴鐵道，是一次難得的復古火車體驗。搭上列車，車廂內復古的木座椅、骨董級電風扇，甚至是可開啟的懷舊車窗，彷彿讓人回到純樸的舊時光。窗外是太平洋與台灣海峽交織的美景，一邊欣賞藍色海岸線，一邊感受微風吹拂，這樣的旅程，讓人瞬間卸下煩憂。

圖/ReadyGo
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推薦亮點

・可開啟車窗，感受最純粹的台灣海岸風景

・導覽人員沿途解說鐵道歷史與地方文化

・沿線經過台東最具代表性的山洞與海景，適合喜愛拍攝紀錄旅程的旅人

圖/ReadyGo
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搭乘方式：需事先預訂，當日無法現場購票。

台東一日遊｜卡塔文化工作室

親手打造獨一無二的琉璃珠

卡塔文化工作室位於台東糖廠文創園區內，提供台灣原住民文化體驗，讓遊客能親手燒製屬於自己的琉璃珠。琉璃珠不僅是美麗的飾品，更是排灣族的傳統文化象徵，每一顆珠子都代表著不同的意義與祝福。在老師的指導下，從挑選顏色、設計圖案到燒製，每一個步驟都能親手參與，最後還能將琉璃珠做成項鍊、手鍊或吊飾，帶回家當作旅行紀念。

圖/ReadyGo
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體驗推薦

・燒製獨一無二的琉璃珠，親手製作充滿意義的紀念品

・老師全程指導，無需經驗即可完成

・珠子的顏色與圖案可自由搭配，象徵不同祝福

圖/ReadyGo
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卡塔文化工作室資訊

地址：台東市中興路二段191號（台東糖廠文創園區內）

營業時間：09:00-17:30（週一至週日）

台東一日遊｜月亮彎彎景觀咖啡

夜晚泡腳、喝茶，看萬家燈火

來到台東，不妨讓一天的旅程在這個能看夜景、泡腳、喝茶的景觀咖啡廳劃下完美句點。月亮彎彎景觀咖啡位於卑南鄉，環境清幽，是當地人私藏的夜晚放鬆聖地。這裡的特色是戶外泡腳區，可以一邊泡著暖暖的足湯，一邊俯瞰台東的萬家燈火。泡腳搭配熱桂圓紅棗茶或冰拿鐵，整個氛圍浪漫又放鬆，特別適合與朋友或另一半一起來。

圖/ReadyGo
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必點推薦

・泰式綠咖哩雞套餐：香氣濃郁，搭配紫菜湯，口感豐富

・熱桂圓紅棗茶：溫暖甘甜，適合泡腳時慢慢品味

・冰拿鐵：無糖去冰，帶有濃郁咖啡香，與夜景相得益彰

圖/ReadyGo
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月亮彎彎景觀咖啡資訊

地址：台東縣卑南鄉

營業時間：17:30-01:00（週二公休）

低消60元，提供免費毛毯、熱茶，讓夜晚更加溫暖

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