台東一日遊！搭藍皮解憂號、手作琉璃珠、泡腳賞夜景，享受放鬆的一天
台東一直是放慢腳步、感受大自然美好的最佳旅行地點。如果你正在找一個輕鬆又充滿文化氣息的一日遊行程，那麼這趟解憂號、琉璃珠手作體驗、泡腳夜景的旅程絕對適合你！
台東一日遊｜藍皮解憂號
搭乘解憂號，穿越時空的復古火車之旅
被譽為全台最美的觀光列車，行駛於台東與枋寮之間，途中穿越35個山洞與壯闊海景交錯的南迴鐵道，是一次難得的復古火車體驗。搭上列車，車廂內復古的木座椅、骨董級電風扇，甚至是可開啟的懷舊車窗，彷彿讓人回到純樸的舊時光。窗外是太平洋與台灣海峽交織的美景，一邊欣賞藍色海岸線，一邊感受微風吹拂，這樣的旅程，讓人瞬間卸下煩憂。
推薦亮點
・可開啟車窗，感受最純粹的台灣海岸風景
・導覽人員沿途解說鐵道歷史與地方文化
・沿線經過台東最具代表性的山洞與海景，適合喜愛拍攝紀錄旅程的旅人
搭乘方式：需事先預訂，當日無法現場購票。
台東一日遊｜卡塔文化工作室
親手打造獨一無二的琉璃珠
卡塔文化工作室位於台東糖廠文創園區內，提供台灣原住民文化體驗，讓遊客能親手燒製屬於自己的琉璃珠。琉璃珠不僅是美麗的飾品，更是排灣族的傳統文化象徵，每一顆珠子都代表著不同的意義與祝福。在老師的指導下，從挑選顏色、設計圖案到燒製，每一個步驟都能親手參與，最後還能將琉璃珠做成項鍊、手鍊或吊飾，帶回家當作旅行紀念。
體驗推薦
・燒製獨一無二的琉璃珠，親手製作充滿意義的紀念品
・老師全程指導，無需經驗即可完成
・珠子的顏色與圖案可自由搭配，象徵不同祝福
卡塔文化工作室資訊
地址：台東市中興路二段191號（台東糖廠文創園區內）
營業時間：09:00-17:30（週一至週日）
台東一日遊｜月亮彎彎景觀咖啡
夜晚泡腳、喝茶，看萬家燈火
來到台東，不妨讓一天的旅程在這個能看夜景、泡腳、喝茶的景觀咖啡廳劃下完美句點。月亮彎彎景觀咖啡位於卑南鄉，環境清幽，是當地人私藏的夜晚放鬆聖地。這裡的特色是戶外泡腳區，可以一邊泡著暖暖的足湯，一邊俯瞰台東的萬家燈火。泡腳搭配熱桂圓紅棗茶或冰拿鐵，整個氛圍浪漫又放鬆，特別適合與朋友或另一半一起來。
必點推薦
・泰式綠咖哩雞套餐：香氣濃郁，搭配紫菜湯，口感豐富
・熱桂圓紅棗茶：溫暖甘甜，適合泡腳時慢慢品味
・冰拿鐵：無糖去冰，帶有濃郁咖啡香，與夜景相得益彰
月亮彎彎景觀咖啡資訊
地址：台東縣卑南鄉
營業時間：17:30-01:00（週二公休）
低消60元，提供免費毛毯、熱茶，讓夜晚更加溫暖
延伸閱讀 >> 全台包棟住宿｜情侶、小家庭首選！精選七間 2~4人也能獨享的私密度假空間！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言