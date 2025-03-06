追火車也能嚐甜點！ 宜蘭頭城人氣下午茶「大福專賣店」一周只營業3天 口味多樣驚艷味蕾
追火車迷也有心頭好！ 位於宜蘭頭城新開的日式大福專賣店「三日和菓」獨樹一幟，每周限定營業三天(周六至周一)，吸引眾多食客慕名而來，更棒的是店舖就位於鐵道旁，甜點大福與窗框列車結合的美景，讓火車迷們趨之若鶩，每週開放預購時段更是一戰難求，若未提前預訂，建議在當日下午三點後至現場選購。
頭城新開的「三日和菓」大福專賣店，店內日式氛圍濃厚，木質裝潢簡約雅致，內部環境與日本甜點店相去不遠。店內採用和室座位，讓人彷彿置身日本，在享用美味的同時，還能欣賞火車經過的風景，桌上的花器經常插著不同的花朵植物，是一間美麗的日式甜點店。
店內提供日式午茶套餐230元，可任選60元以下的「大福」、搭配120元以下「飲料」，再加上外皮包著軟Q寒天的獨特口感「琥珀糖」，以及「海苔味噌五平餅」，或加價20元的「草莓最中餅」則展現出日式烘焙的風華。而熱飲以茶碗裝盛，濃烈的手刷靜岡抹茶與抹茶草莓拿鐵，更讓人流連忘返。
店內的大福製作精湛，皮柔軟、餡料豐富，從紅豆、芋泥到自製奶凍、生乳酪，口味多樣且獨特。單顆大福更不定期會有隱藏版口味，如「芋泥草莓」與「抹茶草莓」，讓顧客驚喜不斷。無論是單顆大福或套餐組合，每一口都彷彿帶領著味蕾遨遊日本的美食文化。
每種口味都有限量供應，想要品嚐店家的招牌「莓十匣」或「開心果生乳酪」，最好事先線上預訂。若想享受悠閒的日式午茶時光，不妨一遊「三日和菓」，絕對能為你的味蕾帶來驚喜。
【三日和菓】 (粉絲專頁)
電話：0928-384-637 僅提供營業當天詢問現場口味
時間：週六至週一 13:00-18:00
地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號 (附設停車場)
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