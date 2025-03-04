文青非衝不可！東台灣「藝術新地標」這日開幕 絕美「清水模建築、蔚藍太平洋」氛圍感爆棚 秀證件入園只要100元

朝聖文青新地標！台東金樽「江賢二藝術園區」將於3/15盛大開幕，集結在地藝術能量打造國際藝術新地標，加上開幕首展《光、美與淨化》和戶外裝置加持，體驗百分之百的沉浸式探展進入文藝世界。

圖／江賢二藝術園區官網

恭源接待中心。圖／江賢二藝術園區官網

明門廣場。圖／江賢二藝術園區官網

台東最新地標「江賢二藝術園區」坐落台東金樽，面向遼闊的太平洋，由藝術家江賢二的工作室擴建而成，園區五棟清水模建築自帶簡約且舒適的美感與氛圍，與周邊自然環境相融，預計於3/15正式開幕。

信義館（第一展覽廳）。圖／江賢二藝術園區官網

勤誠館（第二展覽廳）。圖／江賢二藝術園區官網（John Tao攝影）

承翰館（第三展覽廳）。圖／江賢二藝術園區官網

筑弘亭會館。圖／江賢二藝術園區官網

開幕首展《光、美與淨化》即迎來藝術家江賢二精選作品及其親手打造的場域，以「追尋自由」、「音樂與自然」、「精神性與希望」3個主題，回望藝術家的創作歷程。

開幕首展《光、美與淨化》。圖／江賢二藝術園區官網

除了室內展區外，於江賢二而言，藝術園區本身就是一件大作品，戶外同樣展出立體藝術裝置，與環境共鳴產生律動感，能以多視角啟發更多感受，特別值得一提的是，這些戶外裝置媒材大多為園區建築工程或創作產生的剩餘材料，物盡其用的同事，更帶出藝術家突破實驗的精神。

戶外裝置。圖／江賢二藝術園區官網

圖／江賢二藝術園區官網（高信宗攝影）

門票部分，6/30前有開幕優惠價，全票200元（原價350元）、優惠票150元（原價250元），台東縣民則可憑身分證或有效工作證明（如員工證）享縣民票100元（原價150元）；另有免費票可見官網。採預約入園，更多入園注意事項請至官網查詢。

江賢二藝術園區

地址：台東縣東河鄉金樽132-2號

開放時間：週三至一10:00-17:00（最後入園16:30；週二休園）

備註：不定期活動時亦可能休園，請以最新消息公告為主

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