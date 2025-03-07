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東台灣全新地標！「2025繁星光影」燈光秀點亮臺東夜空

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


臺東的夜空不再寂靜，隨著「2025繁星光影」的開幕，這座位於海濱公園旁的國際地標，將以嶄新的光影姿態重新閃耀。自2/28起至6/1，這場光影盛宴將以繽紛織帶和點光源裝置，營造出獨特的沉浸式劇場氛圍，為臺東的夜晚增添了一抹耀眼的光輝。開幕式上，200架無人機的壯麗表演更將夜空點亮，讓每一位觀眾都能感受到這場視覺與心靈的震撼。




光國際地標，從過去的藝術裝置到今夜的光影奇境


這座國際地標，原為羅馬式圓錐形梯塔建築，曾因竹編藝術裝置「生命之樹」而成為遊客打卡的熱點。如今，它以嶄新的光影表現再次吸引眾人目光。透過上萬顆精心布置的點光源，整個建築區域將宛如一顆水晶球，綻放星光點點，呈現出美麗的「繁星之境」。每一個光點，都是夜空中閃耀的星辰，彷彿將天際與大地緊密連接，帶領遊客走入一個充滿夢幻與奇蹟的世界。



光織廊道，步入一場色彩與光影交織的奇幻之旅


在國際地標的左右兩側，兩條色彩鮮豔的「光織廊道」為這場光影盛宴增添了無限魅力。每一步走進廊道，遊客將進入一個色彩斑斕的奇幻走廊，無論是白天還是夜晚，這裡都能拍出完全不同的效果。光影的變換，與繽紛的織帶交織出如夢似幻的氛圍，彷彿置身於另一個異世界。無論是散步、拍照還是靜靜享受這份美麗，都將是一次難忘的視覺體驗。



每晚光影交織，與家人朋友共度浪漫夜晚


「2025繁星光影」每晚19點至22點，燈光秀將璀璨亮起，讓夜晚的臺東海岸成為一片星光燦爛的奇幻天地。無論是與家人、朋友還是戀人一同來到這裡，你都能在光織廊道上漫步，仰望繁星之境，感受每一顆光點散發出的能量。音樂與光的完美結合，透過動態光效與聲光動畫的串聯，將帶來一場視覺與聽覺的雙重享受。



除了光影裝置，這裡還有美麗的海岸線作為背景，讓你在欣賞燈光秀的同時，還能感受大海的寧靜與壯闊。沿著光廊步道漫步，隨著海風拂面，欣賞遠方浩瀚的太平洋與星空的交相輝映。這不僅是一次視覺的盛宴，更是一次心靈的放鬆，讓人流連忘返，留下無限美好回憶。



「2025繁星光影」

活動期間：即日起至2025/6/1

活動時間：每晚19:00-22:00

活動地點：臺東海濱公園旁


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